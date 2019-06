Ovie Soko buscará el amor en televisión

Ovie Soko, jugador del UCAM Murcia CB durante las últimas tres temporadas, buscará el amor en un reality de Reino Unido. Así lo ha desvelado el programa Love Island a través de sus redes sociales, en el que el interior británico participará junto a cinco solteros más para buscar pareja este verano. Soko se despidió de los aficionados murcianos a través de un mensaje en Instagram, por lo que la próxima temporada no formará parte de la plantilla que dirigirá Sito Alonso después de tres campañas en el Palacio.



"A los fans de Murcia, gracias por todo. Me llevo recuerdos espectaculares y momentos difíciles en los últimos tres años. Me habéis hecho formar parte de vuestra familia y he aprendido acerca de la pasión de los murcianos. Nos habéis apoyado en esta temporada complicada y todo el equipo está agradecido. Gracias a Alejandro Gómez por la oportunidad de formar parte de este club. Os deseo todos los éxitos posibles en el futuro. Los amo", escribió. El jugador británico deberá buscar un nuevo destino para el próximo curso, pero antes intentará probar suerte en el amor.





¿Queríais entretenimiento este verano? Pues BOOOOOM.



Ovie Soko va a participar en un programa de búsqueda de pareja/citas muy famoso en Inglaterra: @LoveIsland.



No es coña. pic.twitter.com/OXb0qQGPg0 — infoCBMurcia (@infoCBMurcia) 27 de junio de 2019

formará parte de la quinta temporada del programa Love Island. Este reality está rodado eny se emite por ITV2, un canal de televisión de entretenimiento en Reino Unido. "Todas son chicas hermosas, pero Anna, la he estado observando desde el principio y siempre ha estado en mi radar". Sin embargo, su amor platónico podría indicar qué otro tipo de mujer podría hacerle cambiar de idea. "¡Meghan Markle! Es impresionante, me gusta ella. Además, me gusta. Las dos tienen cualidades que me atraen", explica en unas declaraciones que recoge el diario The Sun sobre el programa.