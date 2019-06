Alejandro Valverde renueva por cinco años con el Movistar

Alejandro Valverde ha anunciado su renovación por el Movistar Team por cinco años, dos como ciclista y tres más como embajador del equipo en diversas áreas, en un acto celebrado en Murcia previo al inicio de los Campeonatos de España que se desarrollarán en la Región desde el viernes hasta el domingo.

El anuncio lo realizó el manager general del único equipo ProTour español, Eusebio Unzue, en una rueda de prensa donde el navarro afirmó que "tenemos ilusión en poner en valor todo lo que puede reportar Alejandro, que tras concluir su etapa como ciclista, seguirá con nosotros como embajador de la marca y enseñando lo que él ha sido capaz de demostrar".

Valverde, por su parte, no ocultismo su satisfacción por seguir de la mano de Movistar, afirmando que se ve "igual de bien que otros años, estoy ahí", para añadir que en 2020 el reto serán los "Juegos Olímpicos", que serán los quintos en su carrera, donde quiere "hacerlo lo mejor que se pueda", para ya en 2021 afrontando su despedida "haciéndolo lo mejor que pueda".

El murciano, que tiene ya 39 años, también apuntó que no descarta convertirse "en director de un equipo en el futuro, aunque todo paso a paso".

Este fin de semana, después de ganar la Ruta de Occitania, afronta el Campeonato de España, donde no ocultó que "me hace más ilusión que gane un compañero que hacerlo yo mismo", señalando al ciezano José Joaquín Rojas como candidato de su equipo, y que el muleño Luis León Sánchez, quien finalmente ha optado por no disputar la prueba contrarreloj para reservas fuerzas, como "uno de los rivales más duros, a quien tendremos que tratar de vigilar".