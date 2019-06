El Tenerife abre la veda por Elady

El futbolista ya ha manifestado su intención de dar el salto de categoría el próximo curso.

El CD Tenerife ha abierto la veda por Elady Zorrilla. El máximo goleador del FC Cartagena ya dejó hace una semana claras sus intenciones: dar el salto a Segunda División. Y el primer equipo que se ha posicionado para hacerse con los servicios del jiennense, que tiene un año más de contrato con el club albinegro, ha sido el tinerfeño. Según el diario periódico El Día, que pertenece al mismo grupo editorial que La Opinión de Murcia, la entidad blanquiazul tendría ya un acuerdo con el entorno del futbolista, pero ese solo sería el primer paso para que todo concluya con un final feliz para todos.

Pero todavía queda una parte y es la más importante. A Elady le resta un año de contrato con el Fútbol Club Cartagena y desde la entidad dirigida por Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis tienen que decir la última palabra.

La cláusula de rescisión del futbolista son 500.000 euros y ese será el precio de salida de una negociación que se prevé intensa. Es el estilo de los mandatarios albinegros, los cuales van a querer apurar todas las opciones para que la cantidad por la que se lleven al de La Puerta del Segura sea lo más próxima a su cláusula. Negociar sí pero regalar no.

Desde el entorno del futbolista niegan que exista tal principio de acuerdo a pesar de que se sabe que el Tenerife va a apostar fuerte por Elady. Son varios los clubes de Segunda División que han tocado la puerta del extremo y las posibilidades de continuar en el Cartagena se reducen al mínimo. Y más, cuando es el propio futbolista el que, hace unos días, aseguraba en Radio Club Tenerife Cadena SER que «el próximo será mi año y quiero aprovechar la oportunidad. Creo que me lo he ganado y quiero jugar en Segunda». Pretendientes no le faltan y su deseo es subir de categoría, algo que no podía conseguir con la entidad cartagenerista este año.

La de Elady es una historia cuyo final parece escrito y no es otro que estar en el fútbol profesional el próximo año. Ha sido el jugador más destacado del cuadro albinegro en la campaña recién finalizada y sus 21 goles no pasan desapercibidos. El jiennense conseguía ser el pichichi del grupo IV de Segunda División B y viene brillando desde hace varias campañas. El destino le tiene reservada la oportunidad de poder posicionarse en el escaparate de la división de plata del fútbol español.

El pasado mes de abril, antes del último derbi frente al Real Murcia, el jugador declaraba a este periódico que «pude firmar en el fútbol profesional hace año y pico. Incluso este verano o este diciembre. Es más, a día de hoy, tengo ofertas de Segunda División. Lo que no quiero es subir de categoría para mendigar y te voy a decir por qué. Hay equipos que te ofrecen lo mínimo del salario base y te dicen que te pagues tú la ficha profesional. Si tú me quieres de verdad, me lo tienes que demostrar. No quiero un equipo donde un jugador cobre el mínimo y otro mucho más, porque entonces no estáis luchando por un puesto en igualdad. Así sabes que es el otro el que tiene ganado el sitio. Quiero llegar mereciéndomelo de verdad. Yo no quiero un favor».

Mientras que su situación se resuelve, Elady está de vacaciones pero sigue entrenando por su cuenta a la espera de saber qué va a pasar con su futuro.