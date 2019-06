Sergio Maestre rescinde su contrato con el Real Murcia

El catalán solo es el primero de una lista de bajas que deberá ir engordando en las próximas semanas. Julio Algar, actual director deportivo, tiene un difícil trabajo por delante para poder llegar a acuerdos con futbolistas como. Todos ellos cuentan con fichas muy superiores a las que está dispuesto a pagar el club murcianista, por lo que han sido llamados a las oficinas para comunicarles que o se rebajan los sueldos o se buscan una salida. Las presiones, que han molestado a la mayoría de los jugadores , a los que además todavía no se les han pagado las mensualidades de marzo, abril y mayo, no han hecho efecto, y de momento todos ellos se agarran a sus contratos.

Por otro lado, el Real Murcia entra en una semana clave. Los granas tienen hasta el 30 de junio para pagar los 500.000 euros que futbolistas de esta y otras temporadas le reclaman ante la Asociación de Futbolistas Españoles. Las denuncias han generado una nueva crisis dentro de las oficinas, y es que hasta el momento no se cuenta con la liquidez necesaria para poder resolver el problema.Pese a que desde el club se había dicho que se abonarían antes del 14 de junio, los deberes siguen sin hacer. Al igual que ocurrió el pasado curso con Víctor Gálvez, no será hasta la última semana cuando se pueda afrontar el pago. Según fuentes del Real Murcia, se espera que entre lunes y martes todo quede resuelto . Se está trabajando en hasta cuatro posibilidades para poder reunir el dinero necesario y pagar a la AFE. Además, se está intentando convencer a algunos de los jugadores para que acepten un aplazamiento, algo que haría que el desembolso no fuese tan importante.