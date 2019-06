¿Quién quiere jugar gratis en el Lorca FC?

Si los aficionados lorquinos pensaban que ya lo habían visto todo, ahora llega la propuesta de Roberto Torres para superar cualquier situación que haya producido en los más de cien años de fútbol en Lorca.

La realidad supera la ficción. El mandatario lorquinista ha hecho pública una convocatoria para captar jugadores que quieran jugar gratis en el Lorca FC. La captación se llevará a cabo el próximo viernes 28 a las siete de la tarde y sábado 29 de junio a las diez de la mañana en el estadio Artés Carrasco. Bajo el lema '¿Quieres jugar esta temporada en Tercera División?', el club lorquinista explica que «nuestro proyecto de esta temporada queremos que sea complementado con gente de la Región de Murcia. Contamos con plazas vacantes y queremos dar un toque de nuestra tierra. Si eres de Lorca y quieres cumplir tu sueño de poder competir con tu club, gozar de instalaciones de fútbol profesional y en tu Estadio, te damos la oportunidad».

Al respecto, Torres ha comentado que «pagaremos los desplazamientos, ropa y todo lo necesario para que el club siga funcionando, pero no hay dinero para más. Tanto entrenador como jugadores, no cobrarán. Ya tengo el entrenador y vendrán jugadores extranjeros que quieran promocionarse. Entiendo que esto haya sorprendido a muchos, pero es la única manera de que el Lorca FC sea viable y podamos pagar la deuda anterior, que yo no generé».

Los interesados deberán mandar su historial deportivo, junto con sus datos personales, al mail abierto por el club lorquino -pruebaslorcafc@gmail.com-. Además, las pruebas se harán entre el viernes -a las siete de la tarde- y el sábado, a partir de las diez de la mañana. «Los seleccionados serán llamados para comenzar la pretemporada y poder disfrutar de una experiencia que en un corto-medio plazo volverá al fútbol profesional», indica el anuncio emitido por el conjunto lorquinista, que esta campaña volverá a militar en el Grupo XIII de Tercera División.