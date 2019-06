Alejandro Valverde revalida su título en la Ruta Occitania

Volvía casi dos meses después de tener que abandonar la Lieja-Bastoña-Lieja por unas molestias físicas después de una caída, y Alejandro Valverde no ha notado la inactividad. El murciano, luciendo una vez más su jersey de campeón del mundo, ha revalidado el triunfo en la Ruta de Occitania, que se ha disputado en Francia durante cuatro días. El corredor del Movistar no necesitó ni una jornada para enseñar los dientes. Ganaba la primera etapa y se vestía de líder, jersey que no se ha quitado, y es que este domingo se ha coronado por segundo año consecutivo ganador de la prueba gala. Es su 125 triunfo como profesional.





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">???? ... Pues ya estaría. Las próximas para la <a href="https://twitter.com/hashtag/BalaArco%C3%ADris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BalaArcoíris</a>: los <a href="https://twitter.com/hashtag/CEMurcia19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CEMurcia19</a> en su tierra... y el <a href="https://twitter.com/hashtag/TDF2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TDF2019</a>, su primera gran vuelta de la temporada. ¡Gracias por el gran trabajo de siempre y a descansar, maestro! <a href="https://twitter.com/hashtag/BalaArco%C3%ADris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BalaArcoíris</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/RDO2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RDO2019</a> <a href="https://twitter.com/RouteOccitanie?ref_src=twsrc%5Etfw">@RouteOccitanie</a> <a href="https://t.co/y3OSZwmT1o">pic.twitter.com/y3OSZwmT1o</a></p>— Movistar Team (@Movistar_Team) <a href="https://twitter.com/Movistar_Team/status/1142804624119930880?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de junio de 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El sábado, después de aguantar en la etapa reina el ataque del colombiano Iván Sosa , segundo en la general a solo ocho segundos del murciano, Alejandro Valverde dejaba prácticamente para sentencia su victoria final, algo que ha confirmado en la cuarta etapa, donde con la ayuda del ciezano José Joaquín Rojas ha mantenido controlados a sus perseguidores, neutalizando la fuga a cuatro kilómetros de meta.

El ganador de la etapa fue para Arnaud Démare que se llevó el triunfo al esprint. José Joaquín Rojas cruzó la línea de meta en la quinta plaza, mientras que Valverde, que no pasó apuros en ningún momento, acabó decimotercero.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">???? ¡Alejandro Valverde gana la <a href="https://twitter.com/RouteOccitanie?ref_src=twsrc%5Etfw">@RouteOccitanie</a> por segundo año consecutivo! Primera vuelta por etapas de 2019 para la <a href="https://twitter.com/hashtag/BalaArco%C3%ADris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BalaArcoíris</a>, que suma ya 125 triunfos como profesional. ¡Regreso al éxito para el campeón del mundo de Movistar Team! ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/RodamosJuntos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RodamosJuntos</a> ?? <a href="https://twitter.com/alejanvalverde?ref_src=twsrc%5Etfw">@alejanvalverde</a> <a href="https://t.co/xUgMP8QMjt">pic.twitter.com/xUgMP8QMjt</a></p>— Movistar Team (@Movistar_Team) <a href="https://twitter.com/Movistar_Team/status/1142800046594973698?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de junio de 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

, donde se disputarán los Campeonatos de España de ciclismo.