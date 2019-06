El UCAM cumple sus deseos

El norteamericano había despertado el interés de varios equipos de la ACB.

Cuando parecía que el idilio con Sito Alonso tomaría el mismo final que con los dos últimos entrenadores que finalizaron el curso en el UCAM Murcia CB, el club universitario anunció la renovación del técnico por dos temporadas. Y cuando parecía que Askia Booker, el segundo máximo anotador de la Liga Endesa el pasado curso, estaba más lejos que nunca de renovar. Se anunció ayer la prolongación de su contrato por una temporada. Los dos primeros deseos del UCAM para el próximo curso se han cumplido, y el equipo murciano ya cuenta con varios cimientos importantes para seguir planificando la próxima temporada.

La explosión del base norteamericano coincidió con la llegada de Sito Alonso al club a finales de enero, por lo que el UCAM ha apostado fuerte por su continuidad después de despetar el interés de equipos como el Baskonia o el Morabanc Andorra. «Askia es un jugador que representa los valores de este club, porque muchas veces hay que ayudar a la gente a que se impulse y yo no lo he hecho solo. Hemos tenido un aprendizaje conjunto desde sus compañeros a los dirigentes, porque lo normal era desprenderte de él. Todos apostamos por su continuidad y hacer cosas diferentes para que pudiese funcionar. Una vez que ha funcionado, creo que si se pudiera quedar aquí sería importante para el equipo y para el propio jugador. Porque en un entorno como este ha rendido como no lo ha hecho nunca», decía Sito Alonso hace unos días sobre Booker.

El base se encuentra disputando en los últimos días la Drew League, la liga veraniega de Los Ángeles, que reúne en California al mejor talento a todos los niveles, que ha puesto patas arriba gracias a sus brillantes actuaciones que le convirtieron en el jugador de la Semana 2 del torneo. En los últimos encuentros firmó números por encima de la treintena de puntos (41 y 43 puntos).

Además, en las últimas horas, también ha trasncendido el interés del equipo murciano, publicado por encestando.es y confirmado por esta Redacción, por el base Rafa Luz. El jugador, que es cupo en la Liga ACB por su formación en España, prácticamente tiene cerrado un acuerdo con los universitarios, pero el MoraBanc Andorra, su club esta última temporada, puede incluirlo en el derecho de tanteo y pedir una compensación económica que podría romper la operación. Rafa Luz, al que ya se le había relacionado con el UCAM en anteriores campañas, tiene 27 años de edad, mide 1,88 metros y esta última temporada ha militado en el MoraBanc Andorra, donde ha jugado a las órdenes de Ibon Navarro. El brasileño llegó a España en 2007 de la mano del Unicaja, para después jugar en el CB Granada, Lucentum Alicante, Obradoiro y Baskonia. Tras sufrir una grave lesión, volvió a la competición con el Franca Basquete brasileño, desde donde dio el salto de nuevo a la ACB con el Andorra.

Así pues, el UCAM tiene la intención de completar la dirección de juego con Askia Booker, la posible contratación de Rafa Luz y un Manu Lecomte que, según pudo saber este diario, será el próximo jugador en confirmar su continuidad. El base belga aterrizó a mediados del pasado curso con contrato para la próxima temporada y podía romperse según algunas cláusulas. Aunque finalmente todo apunta a que no será el caso. Por lo tanto, el UCAM cuenta ahora mismo en plantilla con el pívot Emanuel Cate, el alero Sadiel Rojas y el base Askia Booker, más la opción de Manu Lecomte y Kevin Tumba, quienes tienen su continuidad sujetas a algunos puntos de sus contratos.



Soko se despide por Instagram

Por otro lado, Ovie Soko anunció que no seguirá la próxima temporada en Murcia a través de un mensaje en la red social Instagram. «Me habéis hecho formar parte de vuestra familia y he aprendido acerca de la pasión de los murcianos. Nos habéis apoyado en esta temporada complicada y todo el equipo está agradecido. Gracias a Alejandro Gómez por la oportunidad de formar parte de este club. Os deseo todos los éxitos posibles en el futuro. Los amo», escribió. No obstante, el UCAM tendrá la opción de poder inscribir al británico en el derecho de tanteo de la Liga ACB.