Roberto Torres descarta la fusión con el Lorca Deportiva

Cuando parecía que los cimientos para construir un proyecto sólido del fútbol lorquino estaban yendo por el camino correcto con el aval del alcalde de la ciudad, Diego José Mateos; ahora el presidente del Lorca FC, Roberto Torres, se ha desmarcado al anunciar que la fusión no es viable. En la tarde del viernes estaba prevista una reunión entre Mateos y Torres, pero ha quedado pospuesta para la semana próxima.

El presidente del Lorca Deportiva, Joaquín Flores, había manifestado la mejor de las predisposiciones para unir los dos Lorcas, pero la otra parte no piensa igual.

"No es que esté en contra de la fusión, es que no es viable y menos en las condiciones que se me están planteando. Además, nosotros estamos trabajando en el nuevo proyecto que lo daremos a conocer en breve", comentó Roberto Torres.

Joaquín Flores ha estado parado con respecto a fichajes, posible renovación del entrenador y entrada de nuevos inversores hasta conocer la postura de Roberto Torres.

El fichaje estrella del Lorca Deportiva para la próxima temporada es el delantero Andrés Carrasco, quien vuelve al club lorquino tras su paso no demasiado exitoso por el Villanovense.

La máxima autoridad municipal intentará hacer ver a Torres que lo ideal en todos los sentidos, incluida la posible ayuda del Ayuntamiento, es la fusión. La próxima semana habrá nuevos capítulos de este culebrón.