Soko se despide del UCAM con un mensaje en Instagram

El UCAM Murcia CB ya ha comenzado a dar los primeros pasos para la próxima temporada, de la que ya se conocen algunos detalles. Y es que, tras la renovación de Sito Alonso, el conjunto universitario ha anunciado hoy la continuidad del base Askia Booker para el próximo curso. El norteamericano se une a Emanuel Cate y Sadiel Rojas, que ya tenían contrato, y tanto Kevin Tumba como Manu Lecomte. Aunque en el caso de los jugadores belgas su continuidad está sujeta a varias cláusulas. No obstante, quien no estará la próxima campaña en el Palacio de los Deportes será Ovie Soko. El interior británico se ha despedido del club y de los aficionados a través de un mensaje en la red social Instagram y pone fin así a tres temporadas en la capital del Segura.

"A los fans de Murcia, gracias por todo. Me llevo recuerdos espectaculares y momentos difíciles en los últimos tres años. Me habéis hecho formar parte de vuestra familia y he aprendido acerca de la pasión de los murcianos. Nos habéis apoyado en esta temporada complicada y todo el equipo está agradecido. Gracias a Alejandro Gómez por la oportunidad de formar parte de este club. Os deseo todos los éxitos posibles en el futuro. Los amo", ha escrito Ovie Soko.

El jugador británico ha estado ligado al UCAM Murcia en las últimas tres campañas. Aunque su debut en la Liga Endesa fue un año complicado, ya que estuvo apartado de las canchas desde diciembre por un esguince de tobillo que se fue complicado. En su segunda campaña, tras la grave lesión de José Ángel Antelo al romperse el tendón de Aquiles, tuvo que asumir el rol de ala-pívot bajo la dirección de Ibon Navarro y fue cuando demostró todo su potencial. Esta temporada su rendimiento ha sido más irregular por las dificultades que el equipo universitario atravesó durante toda la competición. Ha formado parte de los últimos dos quintetos de la temporada en la Basketball Champions League.