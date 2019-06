Neymar publica una foto con Benzema en medio de los rumores sobre su futuro

El delantero brasileño Neymar publicó este jueves una fotografía en sus redes sociales con el goleador del Real Madrid, el francés Karim Benzema, en medio de los rumores sobre su salida inminente del París Saint-Germain.



Neymar, desconvocado de la selección brasileña por lesión para la Copa América 2019, que transcurre en Brasil hasta el 14 de julio, no especificó dónde se tomó la fotografía con el ariete blanco, ni la acompañó con algún texto.



En la imagen se puede ver a Benzema abrazando a Neymar por el cuello y señalándole con el dedo, mientras el brasileño posa con una leve sonrisa.



La fotografía apareció primero en el perfil de Instagram del jugador del Real Madrid y esta vez sí la acompañó con las palabras: "Nueve/ Neyney #cracks.





A esa publicación reaccionó el extremo, y el propio Neymar, quien agradeció el gesto de Benezema, a quien llamó "crack".En los últimos días se han disparado los rumores sobre la inminente salida del delantero brasileño del PSG.Distintas informaciones de prensa tanto en España como en Brasil , aunque el Real Madrid también estaría interesado en hacerse con sus servicios.El portal 'GloboEsporte' publicó el pasado lunes que, según fuentes "con conocimiento del asunto",y "existe la posibilidad" de que se concrete a partir de julio.Neymar salió del Barcelona en 2017 rumbo al París Saint-Germain (PSG), en el que fue el mayor traspaso de la historia del fútbol (222 millones de euros), aunque nunca terminó despegar en el conjunto galo.De acuerdo con el diario español 'Mundo Deportivo', el jugador ya le habría comunicado alque no quiere jugar más en el conjunto galo."Quiero volver a mi casa, de donde nunca debí salir", le dijo supuestamente Neymar, según recogió ese periódico en su edición escrita de ayer miércoles.El mismo rotativo publica este jueves que el Real Madridmás un jugador de la primera plantilla que no cuente en los planes del técnico Zinedine Zidane, como el galés Gareth Bale o el colombiano James Rodríguez.Ello después de que el diario deportivo francés "L'Équipe" publicara quey se planteará su venta si recibe alguna oferta que le satisfaga.Por otro lado, Nasser al Khelaifi advirtió en una entrevista reciente con la revista "France Football" de que la próxima temporada no permitirá "comportamientos de estrellas" en el vestuario parisino.