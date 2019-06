Elady se deja querer por la Segunda

El andaluz tiene contrato y el club solo negociaría si la oferta es interesante.

Retener a Elady Zorilla parece una misión imposible para el FC Cartagena. Ha sido el futbolista más destacado del conjunto albinegro, el pichichi de su vestuario y el de todos los del grupo IV de Segunda División B; por lo que sus 21 goles no pasan desapercibidos para equipos de superior categoría que ven en el de La Puerta del Segura una apuesta para sus plantillas. Ayer, el jugador del Cartagena, al que todavía le resta un año de contrato, declaraba en Radio Club Tenerife Cadena SER, que «quiero progresar, probar suerte en Segunda». El extremo considera que se ha ganado en el terreno de juego esa oportunidad y la reivindica.

Proseguía el futbolista asegurando que está «convencido de que el próximo año será el mío y quiero disfrutarlo», no dejando duda de que su interés es dar un salto profesional. Ser la estrella que más brilla en un conjunto como el albinegro implica que clubes como Tenerife, Almería, Cádiz o Las Palmas hayan fijado en él un objetivo. Ante tantas novias, el jugador aseguraba que «por mi cabeza no pasaba, cuando estaba en Tercera, que cualquier club en los que he jugado se iba a interesar por mí. Que salga mi nombre es un honor. Que le guste al Tenerife (equipo por el que fue preguntado en dicha emisora) es impresionante. Los canarios del Cartagena me dijeron que en la isla se vive muy bien».

Además, también hablaba sobre la temporada actual, en la que el equipo no logró el objetivo del ascenso. «Teníamos un grupo de gente muy preparada y honesta, pero ha habido equipos mejores. Daría lo que fuera, incluso haber metido solo 10 goles, por haber subido con el Cartagena. La afición se lo merecía pero la 2B es muy, muy jodida», decía Elady, quien comentaba no estar del todo satisfecho por no haber logrado esa meta colectiva, a pesar de que en lo personal será un año que recordará siempre.

La cláusula de rescisión del fútbolista es de 500.000 euros, cifra más que interesante para un club de Segunda División B, por lo que desde la entidad albinegra, no ven con malos ojos que haya equipos dispuestos a negociar aunque insisten en que ellos no han recibido, todavía, ninguna oferta formal por Elady. A todos los efectos, sigue siendo miembro de la plantilla cartagenerista y será el club el que tenga la última palabra. La cifra de partida, la cláusula. Desde la entidad dirigida por Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis no van a regalar nada. Son conscientes de que el nombre del jienense iba a llegar a todos los rincones del panorama futbolístico nacional y que tenían que estar preparados para ello.

Hace dos días, en Onda Regional de Murcia, el atacante aseguraba que «a día de hoy, no tengo nada decidido. Soy jugador del Cartagena. Me queda un año de contrato. Me debo a este club. Todos los jugadores queremos progresar. Ya lo he dicho, me quiero ir a Segunda valorado y no de relleno. Estoy muy contento y agradecido a la afición». Además, cuando se le preguntaba si era posible que continuara, Elady valoraba esa opción «más que nada porque tengo contrato».