El UCAM Murcia ata la renovación de Askia Booker y quiere a Rafa Luz

El UCAM Murcia tiene previsto anunciar próximamente la renovación de Askia Booker. Pese a que el base ha recibido varias ofertas en las últimas semanas, su continuidad a las órdenes de Sito Alonso está ya pactada, según confirmaron a esta Redacción fuentes de la entidad. El jugador de Los Ángeles, que encontró su mejor versión con el entrenador madrileño al mando del equipo, ha apostado por seguir en Murcia para dar otro paso más en su carrera deportiva.

De igual modo, el base que quiere el UCAM para que sea su compañero en ese puesto es el brasileño Rafa Luz. El jugador, que es cupo en la Liga ACB por su formación en España, prácticamente tiene cerrado un acuerdo con los universitarios, pero el MoraBanc Andorra, su club esta última temporada, puede incluirlo en el derecho de tanteo y pedir una compensación económica que podría romper la operación. Del interés por Luz ha informado encestando.es a través de su cuenta en la red social Twitter.

No es la primera vez que Rafa Luz se vincula al club murciano, ya que hace dos temporadas ya estuvo a punto de convertirse en jugador de la plantilla. Sin embargo, en ese momento no llegaron a cristalizarse las negociaciones que en esta ocasión sí que están cerradas.

Rafa Luz tiene 27 años de edad, mide 1,88 metros y esta última temporada ha militado en el MoraBanc Andorra, donde ha jugado a las órdenes de Ibon Navarro. Ha jugado una media de 18 minutos, en los que ha anotado 5,4 puntos y dadas 2,5 asistencias. El brasileño llegó a España en 2007 de la mano del Unicaja, para después jugar en el CB Granada, Lucentum Alicante, Obradoiro y Baskonia. Tras sufrir una grave lesión, volvió a la competición con el Franca Basquete brasileño, desde donde dio el salto de nuevo a la ACB con el Andorra.

Por su parte, Askia Booker ha disputado en los últimos días la Drew League, liga veraniega de Los Ángeles, que reúne en California al mejor talento a todos los niveles. Pero, sin duda, es la competición que el base universitario ha puesto patas arriba gracias a sus brillantes actuaciones que le convirtieron en el jugador de la Semana 2. En los últimos encuentros firmó números por encima de la treintena de puntos (41 y 43 puntos) en el mismo escenario en el que también ha jugado Lamelo Ball, hermano del base de los Lakers, y que pondrá rumbo a los Pelicans en el traspaso de Anthony Davis, Lonzo Ball.

La llegada de Sito Alonso, quien ha renovado con el UCAM Murcia CB por dos temporadas, ayudó a canalizar todo el talento de Booker hasta convertirse en el principal líder ofensivo para conseguir la permanencia en la ACB. "Askia es un jugador que representa los valores de este club, porque muchas veces hay que ayudar a la gente a que se impulse y yo no lo he hecho solo. Hemos tenido un aprendizaje conjunto desde sus compañeros a los dirigentes, porque lo normal era desprenderte de él. Todos apostamos por su continuidad y hacer cosas diferentes para que pudiese funcionar. Una vez que ha funcionado, creo que si se pudiera quedar aquí sería importante para el equipo y para el propio jugador. Porque en un entorno como este ha rendido como no lo ha hecho nunca", dijo Sito Alonso hace una semana. Después de vincularse al Baskonia o el Morabanc Andorra de Ibon Navarro, el UCAM Murcia ha convencido al jugador para que se quede.