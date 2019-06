El UCAM no estará en el 'bombo' de la Champions salvo sorpresa

La aventura europea del UCAM Murcia CB deberá realizar una pausa obligada después de tres temporadas consecutivas disputando una competición continental. Y es que, salvo sorpresa de última hora, el conjunto universitario no estará entre los clubes elegidos que la Basketball Champions League anunciará mañana de cara al sorteo de grupos que se celebra habitualmente en los primeros días del próximo mes de julio.

Equipos como el Tecnyconta Zaragoza, el BAXI Manresa o el San Pablo Burgos ya han confirmado que estarán presentes en la cuarta edición de la competición organizada por la FIBA, sin embargo, tras dos campañas consecutivas, y una medalla de bronce en su primera participación, desde el club universitario no esperan estar mañana entre los elegidos tras finalizar el pasado curso en la Liga Endesa en la decimocuarta posición.

La única vía posible para que el UCAM Murcia compaginase el calendario de la ACB con el de una competición europea, tras debutar en la Eurocup en la 2016-2017, era por medio de una invitación especial que supondría tener que superar hasta tres rondas del play off de clasificación. No obstante, en las últimas horas parece que esa posibilidad se ha vuelto más complicada y desde las oficinas del Palacio no esperan un cambio de planes salvo sorpresa de última hora.