Diego Giustozzi: "Hay motivos para creer el sábado"

El entrenador de ElPozo Murcia Fútbol Sala, Diego Giustozzi, ha reconocido que están "a 40 minutos de todo o nada" y que su equipo y la afición grana tienen "motivos para creer" en la consecución del título de la Liga en la Primera División de fútbol sala en una final ante el FC Barcelona Lassa que vivirá el sábado su quinto y definitivo encuentro en el Palau Blaugrana a las 21.00 horas (Teledeporte). El técnico argentino ha hecho esas declaraciones antes de viajar en autobús con la expedición hacia la ciudad condal y ha transmitido ilusión y convicción en la rueda de prensa que ha ofrecido.

"Llegamos donde queríamos y estamos a 40 minutos de todo o nada, una situación en la que los nervios y la tensión pueden igualar las fuerzas", ha apuntado después de cuatro partidos disputados, dos con victoria azulgrana y otros dos con triunfo grana. "Hay motivos para creer", ha apuntado el de Buenos Aires, quien ha recordado los precedentes de la temporada en ese escenario: empate a tres en la fase regular, derrota por 7-2 en el primer duelo de la final y victoria por penaltis tras otro 3-3 en el segundo.

"En esa cancha jugamos tres veces esta temporada y ganamos, empatamos y perdimos y tenemos que trabajar sobre todo mentalmente pues en lo táctico ya hay poco más que hacer. Físicamente estamos bien aunque obviamente hay cansancio, pero eso se tapa con las ganas", ha señalado. Giustozzi incide en la mentalidad con los suyos: "Intentamos ver las cosas positivamente y mantener la alegría y las convicciones de toda la temporada. Además, durante el año demostramos que jugamos mejor fuera de casa que en casa y, aunque nadie nos daba con vida para ser campeones, hemos estado en la pelea por todos los títulos y sería de locos dejar de creer ahora".

En esta final la tónica ha sido la de que el Barça se adelantara en el marcador, como ha hecho en los cuatro envites ya celebrados. No obstante, Giustozzi ha dejado claro que "lo importante es que cuando pite el árbitro estemos por delante en el marcador". Por otra parte, el argentino se ha referido al último resultado, el 3-7 en contra encajado en el Palacio de los Deportes de Murcia el lunes. "Jamás pensé como festejar antes de ese cuarto partido y hay que tratar de mantener la calma ante un rival hecho para ganar la Liga y nos preparamos para jugarle de igual a igual. Estamos en una situación privilegiada en la que otros 14 equipos de la Liga querrían estar y lo que pase también depende de nosotros", ha remarcado.

En el análisis del rival ha destacado que "es un equipo que no se equivoca y no regala nada porque sus jugadores llevan años jugando este tipo de partidos y nosotros tenemos altibajos, pero es que ellos son más expertos, tienen más músculo y mejor finalización", ha declarado. En contraposición, ha valorado que ElPozo "pone entusiasmo, un sistema y la idea de juego y la convicción mental, aspectos que están igualando el enfrentamiento". Igualmente ha tenido palabras para la afición. "A los seguidores les damos las gracias porque vemos el entusiasmo que tienen y vamos a dejarlo todo en la cancha. No pensamos que si perdemos nos podríamos excusarnos hablando del presupuesto o en el potencial del Barcelona porque hasta ahora nos sobrepusimos a las adversidades y sabemos que debemos sacar lo mejor de nosotros mismos y ser ambiciosos ante un adversario que nos está llevando al límite y seguirá haciéndolo".