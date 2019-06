El nuevo alcalde de Lorca aboga por un solo equipo en la ciudad

Desde el pasado sábado, Lorca tiene un nuevo alcalde, el socialista Diego José Mateos. Un hombre de fútbol, no en vano, fue gerente de aquel Lorca Deportiva que presidía Antonio Baños y que estuvo a punto de ascender a Primera División con Unai Emery en el banquillo. Conoce bien los entresijos del balompié. Pese a que estos días está inmerso en la transición, Mateos ya ha comentado que «por los plazos y fechas federativas no podemos dejar pasar más tiempo y tenemos que abordar el tema del fútbol lorquino. No es normal que hayan dos equipos en Lorca y menos en Tercera. Por coherencia debería haber uno solo». «Me voy a reunir en breve con los presidentes Joaquín Flores y Roberto Torres para intentar buscar una fórmula para que todos vayamos en la misma dirección», añadía.

Mateos explicaba que «antes de ser Alcalde, ya les dije a ambos mis intenciones. Ahora que lo soy, por sentido común, solo puede haber en Lorca un equipo. No puedo obligar a nadie a nada, son dos entidades privadas, pero lo que respira en la calle es que todos seamos de un Lorca».

Mientras tanto, no se sabe casi nada de las intenciones de Roberto Torres con el Lorca FC. Por su parte, Joaquín Flores, aunque tiene la intención de dejar la presidencia del Lorca Deportiva para dedicarse a las bases, tiene a varios jugadores renovados como son los casos de Jordán, Sergi, Antoñito, Ángel Robles, Higgins y Luismi.

Por otro lado, la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Deportes estará ocupada por primera vez por una mujer. La elegida ha sido la peridista Irene Jódar, de 27 años. Es Licenciada en Ciencias de la Información y tiene un Máster en Periodismo Deportivo. Sucede en la citada cartera a Juan Miguel Bayonas y antes a Juan Francisco Martínez y Agustín Llamas, todos del PP. Anteriormente ocupó el cargo Antonio Vidal, del PSOE.