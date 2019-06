Empieza el 'plan renove'

Recién acabada la temporada, el Cartagena se toma unos días de respiro para asimilar lo que ha sucedido, y rápidamente comenzarán a planificar la campaña siguiente. Una campaña para la que solo hay siete futbolistas de la actual plantilla con contrato en vigor, y ni siquiera ellos tienen asegurada la continuidad en el próximo proyecto de Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis. La entidad albinegra tendrá que acometer una seria reestructuración, como ya hizo el verano pasado, porque varios futbolistas indispensables esta temporada acaban contrato o regresan a sus clubes de origen tras un año de cesión en el Cartagonova.

Empezando por la portería, Joao Costa vuelve al Oporto con un rendimiento excelente bajo el brazo, pero su futuro en el club de Do Dragao también es una incógnita. Mientras tanto, la otra apuesta para la meta del FC Cartagena, Mario Fernández, tiene contrato hasta 2020, pero ha acabado el curso sin jugar y probablemente buscará nuevos retos. Son ya demasiadas temporadas para él sin ser titular en los distintos clubes por los que ha pasado.

Al Cartagena le toca relevar a futbolistas veteranos que han tenido mucho peso en el vestuario en las últimas temporadas. Moisés va camino de los 30 años y ya lleva 4 campañas en el FC Cartagena. Este año ha vuelto a ser titular, pero ha sido expulsado hasta en dos ocasiones en el play-off.

Otro con muchas papeletas de abandonar el club es Óscar Ramírez. El lateral catalán supera ya los 34 años y esta temporada ha perdido el sitio, aunque con apariciones esporádicas. Otro fijo en la defensa, Sergio Ayala, ha cuajado una buena campaña pero acaba contrato el 30 de junio. Así pues, solo Jesús Álvaro, que renovó el año pasado hasta 2020, y Pedro Orfila seguirán en la plantilla si no hay cambios. El ex defensor del Real Murcia tampoco ha contado para Munúa, y su continuidad, como la de muchos jugadores, dependerá en gran parte de si el club renueva al técnico uruguayo o apuesta por otro perfil para el banquillo.

También finalizan su contrato la pareja de mediocentros, Cordero y Vitolo, dos jugadores que superan la treintena y que han realizado una temporada espectacular. La edad de ambos futbolistas dificulta una renovación a largo plazo, aunque el club podría ampliarles el contrato otra campaña. Algo parecido sucede con Santi Jara o con Fito Miranda, jugadores que han sido importantes a lo largo del curso y que llegaron el verano pasado para ser protagonistas. El de Almansa ha sido un pilar básico para Munúa, y recibirá varias ofertas tras este gran año.

En el apartado de los jóvenes, regresan a sus clubes de origen Josua Mejías (tras 6 meses convulsos y con problemas de lesiones), Luis Mata, Rui Moreira (ambos del Oporto) y Julio Gracia (Betis), mientras que el juvenil Jesús Carrillo tampoco seguirá en la primera plantilla tras una temporada que comenzó bien y acabó sin ningún tipo de protagonismo.

En el caso de Moyita, está pendiente de si su club, el Mallorca, inmerso en el play off, asciende o no a Primera División. El de Osuna llegó a última hora en el mercado de agosto al ver cómo no tenía hueco en el conjunto bermellón. Pese a su gran año, el salto a un equipo de la máxima categoría se antoja impensable, por lo que podría renovar su estancia en Cartagena si el club asciende. El rendimiento de Julio Gracia también le garantiza ofertas de clubes de superior categoría, si es que el Betis no cuenta con él para el primer equipo. Por su parte, Isaac Aketxe firmó el año pasado hasta 2020, y es de los pocos cuya continuidad se da por hecha, porque Igor Paim ha rendido muy por debajo de lo esperado, porque Cristo apenas ha participado tras su grave lesión y porque a Elady Zorrilla le han salido muchas novias tras su actuación de esta temporada.

A diferencia de otros cursos, el Cartagena esta vez no ha renovado a nadie durante la temporada, con la esperanza de que el futuro proyecto se planteara en la división de plata. Además de los siete hombres con contrato, hay que contar con Adama (que firmó hasta 2021), cedido esta campaña en el Inter de Madrid y el Badajoz.