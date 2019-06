Askia Booker y Dino Radoncic 'hacen' las Américas

La plantilla del UCAM Murcia CB está disfrutando de las vacaciones desde finales de mayo, cuando se venció en el Palacio al Herbalife Gran Canaria en la última jornada de la liga regular de la ACB. Sin embargo, hay jugadores que todavía no han quitado el pie del acelerador. Esos solos casos de Askia Booker y Dino Radoncic, quienes pusieron rumbo a Estados Unidos una vez que se acabó la temporada para el conjunto universitario con un espectacular sprint final que valió para amarrar la permanencia en la Liga Endesa. Ambos jugadores concluyeron el curso en un buen estado de forma y fueron muy importantes para amarrar las victorias que permitieron lograr el objetivo a los de Sito Alonso, aunque sus futuros siguen abiertos -y cada vez con más focos alrededor- tras las brillantes actuaciones del base en la Drew League y en los inminentes entrenamientos veraniegos que va a realizar el alero con varias franquicias de la NBA.



La Drew League es la la liga veraniega de Los Ángeles, lugar de nacimiento de Askia Booker, y reúne en California al mejor talento a todos los niveles. Pero, sin duda, es la competición que el base universitario está poniendo patas arriba gracias a sus brillantes actuaciones que le convirtieron en el jugador de la Semana 2. En los últimos encuentros ha firmado números por encima de la treintena de puntos (41 y 43 puntos) en el mismo escenario en el que también está jugando Lamelo Ball, hermano del base de los Lakers y que pondrá rumbo a los Pelicans en el traspaso de Anthony Davis, Lonzo Ball.



La llegada de Sito Alonso, quien ha renovado con el UCAM Murcia CB por dos temporadas, ayudó a canalizar todo el talento de Booker hasta convertirse en el principal líder ofensivo para conseguir la permanencia en la ACB. Sin embargo, no está clara su continuidad a pesar que desde el club se van a realizar los máximos esfuerzos posibles por retenerle." Askia es un jugador que representa los valores de este club, porque muchas veces hay que ayudar a la gente a que se impulse y yo no lo he hecho solo. Hemos tenido una aprendizaje conjunto desde sus compañeros a los dirigentes, porque lo normal era desprenderte de él. Todos apostamos por su continuidad y hacer cosas diferentes para que pudiese funcionar. Una vez que ha funcionado, creo que si se pudiera quedar aquí sería importante para el equipo y para el propio jugador. Porque en un entorno como este ha rendido como no lo ha hecho nunca", dijo Sito Alonso hace una semana. No obstante, diversos medios, han apuntado en las últimas horas el interés de equipos como el Baskonia o el Morabanc Andorra de Ibon Navarro.







Por otro lado, Dino Radoncic es el otro jugador del UCAM Murcia que se encuentra actualmente en Estados Unidos. El alero está preparándose para los entrenamientos veraniegos con varias franquicias de la NBA y ya ha visitado la 'sala de máquinas' de los Chicago Bulls o los Cleveland Cavaliers. Su primera experiencia lejos del Real Madrid -salió cedido el pasado verano- ha acabado con buen sabor de boca tras su aterrizaje en el club murciano desde el San Pablo Burgos en enero, sin embargo, su futuro también está abierto a la espera de que el conjunto blanco decida el siguiente paso a dar. No obstante, es uno de los jugadores que también ha crecido de la mano de Sito Alonso en la ACB y todo apunta a que el UCAM también intentará amarrar su continuidad. Además, sería una pieza muy importante en la plantilla por su polivalencia y ocuparía una de las fichas de las cuatro fichas de cupos de formación en ACB -cinco para la Champions- junto a Emanuel Cate (que cuenta con contrato para el próximo curso).



Thank you Chicago Bulls! It was a big honor and privilege! Man, this feels unreal... ???? pic.twitter.com/aBuwAJEsOy — Dino Radon?i? (@DinoRadoncic6) 5 de junio de 2019

"Al acabar la temporada voy a entrenar con varios equipos, y luego, según lo que pase en esos entrenamientos, decidiré. Pero también esos equipos tomarán sus decisiones, así queMe queda un año de contrato con el Real Madrid y de momento no pienso mucho en la NBA, solo en ir allí, hacerlo bien y ya se verá", decía Radoncic en una entrevista a LA OPINIÓN , quien también podría disputar el Mundial de China contras conseguir la clasificación.