Varios heridos tras un tiroteo y una avalancha en la celebración de los Toronto Raptors

Un tiroteo durante la celebración del título de la NBA de los Toronto Raptors en la ciudad canadiense ha dejado al menos dos heridos y ha causado una estampida entre las miles de personas que se había congregado en la plaza Nathan Phillips Square, lo que ha dejado varios lesionados más.



Según ha informado la policía de la ciudad, dos personas han sido arrestadas, miientras que los agentes se han incautado de sendas armas de fuego. Los heridos de bala están graves, pero no se teme por su vida.



I'm on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI