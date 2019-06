ElPozo, ante el momento esperado

ElPozo Murcia afronta esta noche ese momento que cualquier jugador desea vivir en su vida. Y lo hará en casa, en el Palacio de los Deportes (21.00 horas, Teledeporte), arropado por una afición que hoy sí que no encuentra excusas para quedarse en casa. Hacerse con una entrada se ha convertido para muchos en una misión casi imposible. Nadie quiere perderse el cuarto partido de la final ante el Barça Lassa, que se presentó en esta ronda como el gran favorito para suceder al Movistar Inter en el palmarés, pero que se ha encontrado con un equipo joven pero con el carácter inconformista que ha impregnado el argentino Diego Giustozzi. Llegar a la final en la última etapa de Duda en el banquillo ya era sinónimo de éxito, pero hoy, también coincidiendo con el regreso de Kike Boned al club, ya no es suficiente pese a que ya está asegurada la presencia en la próxima edición de la Copa de Europa.

Tras perder con estrépito el primer partido en el Palau (7-2) e igualar la serie en el segundo gracias a un tanto de Fernando en la prórroga (2-3), los penaltis dejaron el sábado a los murcianistas a un solo paso de esa corona que no ganan desde la temporada 2009-2010 y que se escapó en esta década hasta en cuatro ocasiones. Solo un jovencísimo Álex saboreó el 29 de mayo de 2010, en una final contra el MRA Navarra, las mieles del éxito. El resto de los componentes de la actual plantilla no saben lo que es ganar el máximo entorchado nacional, una inexperiencia que están supliendo con entrega y sacrificio. «Debemos ocultar nuestros defectos» es el mensaje que ha lanzado Giustozzi, quien después de la victoria en el tercer partido, ha tratado de aislar a sus jugadores de todo el ruido que se ha generado en torno a un equipo que se ha ganado a pulso con su rendimiento durante la temporada ese cariño que ahora está recibiendo.

La única duda que tiene el entrenador argentino es si podrá contar con Fer Drasler. El brasileño, con unas molestias musculares, se perdió el tercer encuentro. Hoy se espera que esté en la pista uno de esos futbolistas que vivirán su último partido en Murcia con la camiseta de ElPozo.

El rival, por su parte, centró sus miradas después de la derrota del sábado en los colegiados por la expulsión de Sergio Lozano: «No digo que la segunda tarjeta no sea interpretable. Creo que comete falta sobre Pito, pero justo antes hay una exactamente igual de Pito sobre Adolfo y no le sacan la segunda tarjeta. Creo que los árbitros no acaban de influir en los resultados de forma definitiva, pero la verdad es que nos han condicionado en muchos aspectos», comentó Andreu Plaza, entrenador azulgrana.



Día de despedidas para varios jugadores de la plantilla

Varios jugadores de ElPozo disputarán hoy su último partido en casa. De sobra es conocido ya que los brasileños Fer Drasler, que se marchará al Benfica, Xuxa y Pito ya no tendrá la oportunidad de jugar como locales en el Palacio, puesto que si pierde el conjunto murciano, la final se resolverá el sábado en el Palau. En la misma situación se encuentra el meta Fabio, que aunque tiene contrato todo apunta a que saldrá del club, mientras que en el aire está la continuidad de algunos de los jóvenes que se pueden marchar cedidos en busca de más minutos, así como Felipe Valerio, quien no ha respondido a las expectativas.