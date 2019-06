Ana Carrasco: "En cuatro o cinco años me gustaría correr en MotoGP"

La piloto española Ana Carrasco ha explicado que el motociclismo ha "avanzado muchísimo" en la igualdad entre hombres y mujeres en los últimos años, recordando que cuando ella empezó su carrera deportiva "nadie pensaba que una mujer pudiera ganar un Mundial contra hombres", un hito que logró el año pasado en Superbikes, al tiempo que ha reconocido que "está claro" que su meta es llegar al Mundial de MotoGP en un plazo de "cuatro o cinco años".

"Nunca se sabe si volveré, pero ahora mismo mi cabeza está centrada plenamente en Superbikes. Está claro que la meta es MotoGP. Ahora mismo soy joven, tengo 22 años y no pienso mucho en el futuro, pero de aquí a cuatro o cinco años me gustaría correr en la máxima categoría, ya sea en MotoGP o Superbikes. Pero pensar en el futuro no ayuda a ganar carreras", valoró Carrasco en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

En cualquier caso, resaltó que aún le "queda mucho por aprender". "En MotoGP me solo hay 18 pilotos de todo el mundo, pero estoy trabajando en esa línea con los pies en el suelo porque cuando uno gana todo quiere correr mucho. A veces es mejor esperar un poco más de tiempo y dar el salto cuando llegue el momento porque querer avanzar muy rápido te hace retroceder", valoró.

Respecto a su situación en el Mundial de Superbikes, la murciana explicó que ahora "se le mira pero no por ser mujer", sino porque "todo el mundo se fija en el campeón". "Me toca llevar el número uno y mucha gente quiere ganarme, es lo lógico y normal", dijo, segura de que, tras un irregular inicio de temporada, volverá a llegar con opciones al final si mantiene "la ilusión y el trabajo".

"Competir contra hombres hace que tenga que trabajar más para que mi físico sea igual, pero al final mi preparación es parecida a la del resto de pilotos. El piloto no puede ganar si el resto del equipo no funciona, lo más importante siempre es encontrar el entorno adecuado para remar todos en la misma dirección", explicó.

"EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA AVANZADO MUCHÍSIMO EN IGUALDAD"

En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en el motociclismo, Carrasco apuntó que "en los últimos años se ha avanzado mucho". "Yo llegué al Mundial con 16 años y seis años después noto mucha diferencia. Al principio todo el mundo estaba un poco encima para ver si lo hacía bien o mal, pero ahora se ve a muchísimas mujeres trabajando no solo como pilotos, también dentro de los equipos, ingenieras, en telemetría, en la organización... A nivel de pilotos aún falta, pero dentro del 'paddock' el numero de mujeres ha crecido muchísimo", desgranó.

Preguntada por cómo impulsar que las niñas practiquen motociclismo, aclaró que "convencer a alguien de que se haga piloto es difícil", ya que "tienes que llevarlo dentro y que te guste tanto como para sacrificar otras cosas de tu vida". "A las niñas que empiezan les diría que tengan ilusión y que trabajen porque las cosas imposibles no existen. Cuando empecé nadie pensaba que una mujer pudiera ganar un Mundial contra hombres y, si yo lo he conseguido, cualquiera lo puede hacer", comparó.

Además, Carrasco se refirió al Gran Premio de Cataluña de MotoGP disputado este domingo, marcado por una caída al inicio de Jorge Lorenzo (Honda) que arrastró a varios rivales importantes como Andrea Dovizioso (Ducati) o Valentino Rossi (Yamaha).

"Lorenzo es un piloto psicológicamente muy fuerte que siempre se acaba sobreponiendo a la adversidad. La caída de ayer fue una pena, pero no creo que fuera un error muy grande por su parte, son gajes del oficio. Creo va a seguir trabajando como siempre y que lo veremos arriba pronto", confió.