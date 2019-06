Munúa: "Tanto el partido como la eliminatoria se deciden por detalles"

Gustavo Munúa resumió la eliminación contra la eliminatoria en falta de fortuna y en que todo se decidió por «detalles en momentos puntuales». Tras caer 1-0 en El Toralín, señaló que su equipo tenía controlada a la Ponferradina e hizo el partido que había planteado. «Los futbolistas han jugado con muchísima personalidad. Estoy muy agradecido al grupo de jugadores que me ha tocado dirigir, lo sentimos mucho por nuestra gente, por el apoyo que hemos tenido durante todo el año», declaró.

El uruguayo mencionó las lesiones y las expulsiones que les han afectado en estas eliminatorias, y dijo que el equipo tuvo «alguna posibilidad» para marcar que no pudieron transformar. «Ellos han sido muy efectivos», añadió. A juicio del técnico albinegro, la Ponferradina es un equipo muy bien trabajado, pero cree que durante la eliminatoria les ha salido todo de cara.

En cuanto a la próxima temporada, el uruguayo prefirió no hablar de su continuidad al frente de la plantilla albinegra porque entendió que no era el momento adecuado para tratar ese tema, y agradeció a la directiva la libertad que le han dado para trabajar.

Por otra parte, el director general del club, Manuel Sánchez Breis, dijo en declaraciones a Onda Regional que no tiene nada que reprocharle al equipo y que el Cartagena no ha sido inferior a la Ponferradina en toda la eliminatoria. «Creo que hemos hecho todo para ascender, pero no nos ha llegado esa luz», añadió.