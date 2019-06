El Lorca Deportiva se agarra al Artés para remontar ante el Unión Viera

Esta mañana a las once, el estadio Artés Carrasco será el escenario del partido de vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Segunda División B que van a disputar el Lorca Deportiva y el Unión Viera de Canarias. El choque de ida finalizó 1-0 para los visitantes.

Si el equipo que preside Joaquín Flores quiere estar en el bombo mañana lunes con el resto de finalistas, deberá remontar ese resultado, algo que ya hizo en la primera eliminatoria.

El Lorca quería jugar en la tarde del sábado, pero para facilitarle el plan de viaje a su rival, sobre todo en cuanto a los vuelos, debe hacerlo esta mañana a una hora no habitual. Aún así, se espera una gran entrada en el recinto lorquino. Los socios no pagan y los no socios solo abonarán cinco euros.

El Viera está desde ayer en Lorca. Ha entrenado toda la semana en los campos de hierba natural que les ha cedido la Unión Deportiva Las Palmas. En la primera eliminatoria dejó en la cuneta al Caudal de Mieres. Empataron sin goles en la ida y en la vuelta disputada en Asturias, el resultado fue de 1-1. El Lorca eliminó al Sariñena. Perdió 1-0 en la ida y ganó (3-0) en la vuelta.