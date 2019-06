David Sánchez no descarta que su vuelta al Real Murcia sea para seguir jugando

El 13 de agosto del 2018 el Real Murcia emitía un comunicado para hacer oficial la cesión del centrocampista David Sánchez al Orihuela, equipo de Tercera División. El club grana, presidido por Víctor Gálvez y con Toni Hernández al frente de la dirección deportiva, no solo se encargaría de pagar el 100% de la ficha del jugador sino que además informaba de que «cuando finalice la campaña de cesión, David Sánchez se incorporará a la estructura deportiva del Real Murcia para ayudar con su experiencia».

Casi un año después, David Sánchez ya ha finalizado su cesión en el Orihuela. El club oriolano, que ha ascendido a Segunda B, hacía oficial el 10 de junio que el sevillano finalizaba su cesión para regresar al Real Murcia. Nadie en el club grana quiere oír hablar de la vuelta del centrocampista, que, según la nota de hace un año, se incorporaría a los despachos. De hecho, desde Nueva Condomina, de puertas para adentro, se deja entrever cada vez que aparece este tema que el acuerdo fue firmado por Víctor Gálvez, intentando quitar validez a la promesa rubricada sobre el papel por el ex presidente del club.

A 15 de junio, los responsables granas no se han pronunciado públicamente sobre este tema. Más claro lo tiene el propio David Sánchez, quien se agarra a su contrato por dos años. La novedad es que el centrocampista sevillano no descarta formar parte de la plantilla del Real Murcia, retrasando su retirada. Así lo ha explicado en una entrevista al diario Melilla Hoy. Al preguntarle sobre su futuro, David Sánchez indica que «estoy pendiente de una reunión con el Murcia, a ver qué decide, y a partir de entonces tomaré una decisión u otra, pero por ahora me quedo con el ascenso del Orihuela, ya que ha sido un año bonito y vamos a esperar la reunión a ver cómo se da».

A continuación, el jugador grana indica que «existe la posibilidad de pasar a ocupar otras funciones en el Real Murcia o de seguir dos años más -acaba contrato en junio de 2021- de futbolista», añadiendo que «la posibilidad de que me vaya a retirar no la tengo aún en mente, aunque vamos a ver dónde nos sitúa el tiempo».

David Sánchez, que llegó al Real Murcia en el mercado invernal de 2017 y se mantuvo en la plantilla durante la temporada 2017-2018, fue cedido el pasado verano al Orihuela, haciéndose el Real Murcia cargo de su ficha, que ronda los 60.000 euros. En el conjunto alicantino, que ha ascendido a Segunda B, ha jugado 1.433 minutos divididos en 24 partidos, dieciséis de ellos como titular. Ha marcado dos goles.