"El aprendizaje de esta final nos hará dar un paso más la próxima temporada"

Diego Giustozzi no cambió su discurso de mantener los pies en el suelo: «Pienso igual que antes o más. No me excedí en festejos en el segundo partido, creo es la victoria que menos festejé en todo el año. Estoy enfocadísimo en tratar de mantener la calma y el entusiasmo porque lo más importante que tenemos ahora es saber nuestra limitaciones y defectos, y esconderlos de la mejor manera posible. Pienso en el cuarto partido como uno más, no si jugamos en casa o si hay matemáticas. Por eso debemos tomar esto como un empate», afirmó el preparador de Buenos Aires, que incidió en evitar que la euforia entre en el vestuario: «Tenemos que intentar hacer lo mismo que desde el primer partido, ir con calma, tranquilidad, sabiendo dónde le podemos hacer daño, dónde somos débiles y qué partido tenemos que plantear. No me preocupan mis jugadores, me preocupa el entorno, todo esos que puedan interferir en algo que nosotros tenemos muy enfocado».

Después de dos prórrogas, el desgaste puede empezar a pasar factura, pero es algo que Giustozzi piensa que es igual para los dos equipos: «Me preocuparía si hubiera lesiones –ayer no jugó Fer Drasler, quien sí podría estar mañana–. Llegamos hasta aquí dándolo todo y no tengo dudas de que mis jugadores lo van a dar todo. Me preocuparía que hubiera algún lesionado después de este partido, pero estamos todos bien y tenemos que hacer lo mismo que hemos venido haciendo desde el 1 de agosto».

Pero por encima de todo, el argentino también saca una conclusión para el futuro: «Estamos muy contentos de lo que estamos aprendiendo. Se gane o no la liga, estos chicos se están llevando un aprendizaje que el año que viene nos hará dar un paso más. Me está sorprendiendo la capacidad de reacción del equipo, pero también me gustaría ponerme por delante de vez en cuando en el marcador» en alusión a que en todos los encuentros disputados ante el Barça esta temporada, su equipo nunca ha mandado en el marcador pese a que ha ganado ya dos de los tres que necesita de la final.