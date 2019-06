Última vida para el Cartagena

El ambiente hostil de El Toralín y la solidez en casa de la Ponferradina provocan que el reto sea aún más complicado

Que no sea por no intentarlo. El FC Cartagena se ha abonado en este play off al sufrimiento agónico y a las grandes gestas para superar a rivales que, ya sea en el Cartagonova o en sus desplazamientos, les dejan medio KO en el partido de ida. Los de Munúa, con el aliento de su público, demostraron ser capaces de encajar bien los golpes y de levantarse de la lona, pero ahora el reto es aún mayor, en un Toralín que esta tarde (20:30, Footters) estará a rebosar y con la losa de haber encajado dos goles en casa. De nuevo, como contra el Castilla, los albinegros deben marcar como mínimo dos veces para mantener el sueño vivo.

Las desgracias nunca vienen solas, y en la ida se sumó a la remontada bierzana las bajas por sanción de Elady Zorrilla y Josua Mejías. Así pues, el equipo de Munúa llega en cuadro a este partido, porque también se lo pierden Antonio López y Jesús Álvaro por lesión. Pero ninguna ausencia tan sensible como la del máximo artillero del Cartagena, el hombre que ha superado los mejores registros de los mejores delanteros que han pasado por la ciudad portuaria. Tendrán que revivir sin el olfato de Elady Zorrilla, que perdió los nervios en plena remontada de 'la Ponfe' con una entrada por detrás que el árbitro interpretó como cartulina roja.

Pese a las quejas de la entidad albinegra, el Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el club. Elady ya no volverá a jugar esta temporada con la elástica albinegra, pase lo que pase esta tarde. Le cayeron tres partidos, mientras que el venezolano Josua Mejías tampoco se librará de su partido de sanción por tres cartulinas en play-off, una por encuentro.

Así pues, Munúa tendrá que recular en su alineación y apostar por la pareja de centrales habitual durante la temporada. Mejías y Antonio López se habían abierto paso en las últimas semanas, gracias en gran medida a su excelente actuación en Valdebebas. Moisés y Ayala tienen todas las papeletas para ser titulares este sábado en El Toralín.

A partir de ahí, la ausencia de Elady abre un hueco difícil de ocupar. Cordero y Vitolo forman la pareja más solvente en el medio, ante un Julio Gracia que ha pasado casi al ostracismo en el último mes, pero que puede convertirse en una solución más que interesante para romper las líneas de la Ponferradina. Moyita, Santi Jara y Fito Miranda intentarán desequilibrar en zona de tres cuartos, mientras que arriba Rubén Cruz es la referencia.

Si algún partido requiere de la participación de los dos puntas del Cartagena es el de hoy, pero Munúa no ha apostado en toda la temporada por Aketxe y Rubén Cruz de inicio, y se antoja complicado que lo haga, al menos durante los noventa minutos.



Alerta en el balón parado

El Cartagena ya sabe que la Ponferradina es un equipo temible en cualquier jugada de estrategia o con la pelota parada. La semana pasada un golazo por la escuadra del lateral Ríos Reina, que está de dulce en estos play-off, marcó un punto de inflexión en el partido. Luego llegaría Yuri, el eterno ariete de la Ponferradina, para apuntillar al Cartagena.

El conjunto entrenado por Jon Pérez 'Bolo' llega sin ausencias para el encuentro de esta tarde-noche. Tras ganar en el Cartagonova, se prevé que el técnico vasco repita el mismo once, con la incógnita del delantero centro entre Kaxe o Yuri. El ex jugador del Cartagena Míchel Zabaco se quedará en principio en el banquillo, debido a que la pareja de centrales Jon García-Trigueros es inamovible. Además, el Cartagena tendrá que luchar contra el ambiente de El Toralín, que el jueves ya colgó el cartel de 'no hay billetes', sin olvidar que la Ponferradina solo ha perdido un partido en casa en toda la temporada 2018-2019.