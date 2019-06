El Palacio quiere golpear primero

El estado anímico de ElPozo Murcia ha dado un giro de 180 grados en tan solo siete días. Si hace una semana el mazazo recibido en el Palau, al caer frente al Barcelona Lassa por 7-2 en el partido que abría la final por el título de Liga de la LNFS, hacía dudar sobre las posibilidades del conjunto murciano para pelear por el título, ahora los de Diego Giustozzi llegan más vivos que nunca al Palacio. Y es ahí, en casa, donde ElPozo quiere prolongar su sueño para intentar levantar un trofeo que no consigue desde hace diez años.

Las finales llegan hoy a Murcia (13.15 horas, Teledeporte) después de cuatro campañas y, tras el triunfo del pasado martes que empató la eliminatoria, todo el mundo tiene claro que la intención debe ser la de golpear de nuevo en el Palacio. ElPozo sacó a base de coraje, garra y orgullo un punto importantísimo del Palau con su triunfo por 2-3 en la prórroga, que intentará que sea todavía más bueno con otra victoria hoy que le otorgue la oportunidad de tener la primera 'bola' por el título en el cuarto partido que se disputará también en Murcia este lunes a las 21.00 horas.

El precio de las entradas, tanto para el tercer como el cuarto partido, es de 10 euros y se pueden comprar a través de la página web del club murciano. Aunque para el choque de hoy, tras ayer cerrar la venta online, se comprarán en las taquillas del pabellón hasta minutos antes del comienzo del choque. Se espera un fantástico ambiente en el Palacio, y el papel de la afición será clave para un equipo que ha tenido que recuperar fuerzas en los últimos días. Y es que el ciezano Álex Yepes, Andresito y Fer Drasler finalizaron el choque del pasado martes con molestias, aunque se espera que todos salten de nuevo hoy a la pista azul después de trabajar a contrarreloj con los fisioterapeutas. «Hay mucha igualdad. Tendremos momentos malos en los que esperemos que la afición nos levante», avisó ayer Diego Giustozzi en la rueda de prensa previa al duelo.

La misión de ElPozo, por lo tanto, no será nada fácil, ya que enfrente estará un Barcelona Lassa que querrá desquitarse de la derrota sufrida en el segundo partido de la final tras vencer comódamente en el primer encuentro debido a cuatro minutos fatídicos de los de Giustozzi que dejaron el marcador en 5-1 cuando llegó el descanso. «El 7-2 del primer partido no reflejó lo que realmente se vio en la pista. En el segundo encuentro a nosotros nos faltó algo de ambición e intensidad para acabar ganando, sobre todo después de hacer el primer gol, pero esto es largo y lo único seguro es que hoy no habrá campeón de Liga», dijo Andreu Plaza, entrenador del equipo azulgrana. En caso de que la final se decida definitivamente en el quinto partido, si el ganador de hoy es diferente al del lunes, se disputará en el Palau Blaugrana el próximo sábado 22 de junio a las 21.00 horas.