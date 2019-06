Giustozzi: "Me está sorprendiendo la capacidad de reacción de mis jugadores"

Diego Giustozzi afirmó tras concluir el partido que "estoy contento por la victoria, por cómo jugamos. Creo que en la primera parte no merecimos irnos 0-2, y en la segunda jugamos mejor, le condecimos menos aún. En los primeros minutos nos pesó el ambiente y no éramos nosotros mismos, por eso llegó el primer gol. Pero estoy contento de los otros 41 minutos porque volvimos a hacer un grandísimo partido".

No cambió su discurso de mantener los pies en el suelo el preparador argentino: "Pienso igual que antes o más. No me excedí en festejos en el segundo partido, creo es la victoria que menos festejé en todo el año. Estoy enfocadísimo en tratar de mantener la calma y el entusiasmo porque lo más importante que tenemos ahora es saber nuestra limitaciones y defectos, y esconderlos de la mejor manera posible. Ahora pienso en el cuarto partido como uno más, no si jugamos en casa o si hay matemáticas. Por eso debemos tomar esto como un empate".

El entrenador del Barça, Andreu Plaza, se quejó en su rueda de prensa del arbitraje, algo que no quiso valorar Giustozzi: "Obviamente cada valoración es parcial. En ningún momento me puse a valorar ni vi las jugadas, no puedo opinar, pero él tendrá su opinión y el tiempo y las imágenes dirán si es verdad. Es normal que sea así. Yo estoy contento con lo que hicimos, pero también es una mirada parcial".

Evitar que la euforia entre en el vestuario es la clave para el entrenador de ElPozo: "Ahora tenemos que intentar hacer lo mismo que desde el primer partido, ir con calma, tranquilidad, sabiendo dónde le podemos hacer daño, dónde somos débiles y qué partido tenemos que plantear. No me preocupan mis jugadores, me preocupa el entorno, todo esos que puedan interferir en algo que nosotros tenemos muy enfocado".

Después de dos prórrogas, el desgaste puede empezar a pasar factura, pero es algo que Giustozzi piensa que es igual para los dos equipos: "Me preocuparía si hubiera lesiones. Llegamos hasta aquí dándolo todo y no tengo dudas de que faltan 80 o 92 minutos en los que mis jugadores lo van a dar todo. Me preocuparía que hubiera algún lesionado después de este partido, pero estamos todos bien y tenemos que hacer lo mismo que hemos venido haciendo desde el 1 de agosto".

"Ya no sé cuántos partidos jugamos esta temporada contra el Barça y nunca nos pusimos por delante", recordó Giustozzi, quien afirmó que "hoy tuvimos muchas oportunidades hacerlo", aunque solo lo consiguió su equipo con la tanda de penaltis. Pero por encima de todo, el argentino también saca una conclusión para el futuro: "Estamos muy contentos de lo que estamos aprendiendo. Ganemos o no la liga, estos chicos se están llevando un aprendizaje que el año que viene nos hará dar un paso más. Me está sorprendiendo la capacidad de reacción del equipo, pero también me gustaría ponerme por delante de vez en cuando en el marcador".