"Si rozamos la perfección, tendremos opciones"

El entrenador de ElPozo Murcia, Diego Giustozzi, ha puesto el listón alto en la lucha por conquistar el título de la Liga en la Primera División de Fútbol Sala, cuya final tiene igualada en este momento frente al FC Barcelona Lassa. "Si rozamos la perfección tenemos opciones de ganar y eso me da confianza, pero no nos sobra nada", ha afirmado. El técnico argentino y Andrés Alcántara, más conocido como Andresito, han comparecido como integrantes de la plantilla murciana en la presentación del tercer y el cuarto encuentro de la final que se disputarán en el Palacio de los Deportes de Murcia, escenario también de este acto organizado por la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). El precio de las entradas es de 10 euros y se pueden comprar online a través de la página web de ElPozo.

Con el siguiente encuentro asomando -será este sábado a la una y cuarto de la tarde-, la paridad es la nota predominante y, no en vano, la serie marcha 1-1 después de que el Barça ganara el pasado sábado por 7-2 y ElPozo nivelara la situación venciendo el martes por 2-3 en la prórroga. Giustozzi ve la final "igualada" y sabe que su equipo debe "aprender mucho de lo que pasó en Barcelona". "Por momentos nos desconcentramos y luego estuvimos concentrados durante 46 minutos. Si rozamos la perfección, tenemos opciones de ganar y eso me da confianza, pero no nos sobra nada", ha apuntado.

El cuadro grana tendrá a más de 7.000 espectadores apoyando desde las gradas, pero el técnico de Buenos Aires ha declarado que "los partidos se ganan y se pierden en la cancha, aunque la afición en un momento de dificultad puede dar un empujón". Giustozzi ha ejercitado la reflexión: "Es muy importante saber que hicimos las cosas bien ante el Barça, incluso perdiendo, pues este equipo necesita confianza. Hay que saber entender el partido y saber por qué ganamos el martes y debemos tomar decisiones correctas siendo inteligentes, aunque sin perder nuestra identidad, la que nos ha llevado hasta aquí".

"No pienso en ganar tres partidos seguidos para ser campeón después de haber nivelado la final ante el Barcelona, un equipo que tiene un montón de armas. Aquí está todo estudiado y trabajado, pero el fútbol sala es un deporte de improvisación que se juega con los pies y puede haber alguna sorpresa", ha continuado explicando. A nivel particular ha citado a algunos de sus rivales: "Priorizamos en lo nuestro, pero trataremos de anular a Ferrao, que es un pedazo de bestia, a Esquerdinha, a Adolfo...", ha dicho.

El técnico del cuadro murciano es debutante en la Liga y a ello se ha referido: "Es mi primer año como entrenador en España y yo también estoy aprendiendo". Por su parte, Andresito ha recordado que tienen "dos partidos seguidos en casa, con el Palacio a reventar, y ojalá ganemos ese título que tanto se merece en Murcia". "El equipo es consciente de que está a dos pasos de conseguir algo que para nosotros es histórico cuando al principio de temporada nadie daba un duro por nosotros y se nos dieron palos", ha añadido el ala cordobés.