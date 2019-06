Los Raptors de Marc Gasol e Ibaka, campeones de la NBA

Los Raptors de Toronto, favorecidos con las bajas del alero Kevin Durant y del escolta Klay Thompson, derrotaron a domicilio esta noche por 110-114 a los Warriors de Golden State en el sexto partido de las Finales de la NBA que ganaron por 4-2 al mejor de siete.



El triunfo permitió a los Raptors, que debutaron en las Finales de la NBA, conseguir su primer título en la historia del equipo y llevarlo a Canadá.



Aunque el alero estrella Kawhi Leonard se encargó de sentenciar el partido cuando a falta de nueve décimas de segundo anotó tres tiros de personal con una técnica por violación de tiempo muerto y dos tiros de personal, que lo dejaron con 22 puntos, los héroes de los nuevos campeones fueron los reservas, el base Fred VanVleet y el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka.



VanVlees fue decisivo en el cuarto periodo con sus triples y al aportar 22 puntos al concluir el partido, mientras que Ibaka logró otros 15 que fueron decisivos.



El gran derrotado el base Stephen Curry, quien a falta de ocho segundos, con el marcador parcial en 110-111, falló un triple que podría haber sido el del triunfo de los Warriors.





Curry, como en toda la serie, desapareció cuando más lo necesitó el equipo después que la gran figura de los Warriors, Thompson, se tuvo que ir a los vestuarios lesionado a falta de 2:22 minutos para el final del tercer periodo cuandoAhí fue cuando los Warriors, que acabaron el periodo con ventaja parcial de 88-86, perdieron el partido porque aunque se mantuvieron con el marcador igualado, ya nunca tuvieron en el campo al jugador que pudiese conseguir las canastas que lo rompiesen a su favor.Lo que si sucedió con, quien acabó el partido con 5 triples de 11 intentos y 5-5 desde la línea de personal, mientras que el ala-pívot camerunés Pascal Siakam y el base Kyle Lowry lograron 26 puntos cada uno como máximos encestadores de los Raptors.Leonard esta vez no pudo ser el líder del equipo al cargarse de personales, pero a diferencia de Curry,y acabó el partido con 22 siendo el quinto jugador de los Raptors que tuvieron números de dos dígitos.Sus brillantes actuaciones en los cinco partidos anteriores le hicieron merecedor al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales., excepcional en su juego interior, disputó 22 minutos y fue el jugador más eficaz en el ataque de los Raptors al anotar 7 de 12 tiros de campo, falló un intento de triple, y acertó 1 de 2 desde la línea de personal.Bajo los aros Ibaka capturó tres rebotes -dos defensivos- y dio dos asistencias, perdió un balón y cometió cuatro faltas personales.El pívot español, que llegó traspasado a los Raptors el pasado 7 de marzo, no tuvo su mejor inspiración encestadora, pero de nuevo protagonizó una gran labor defensiva dentro de la pintura e hizo historia al unirse a Pau como los únicos hermanos que han ganado el título de liga.El mediano de los hermanos Gasoltodos conseguidos desde la línea de personal (3-4) después que falló los cinco tiros de campo que hizo, incluidos dos intentos de triples.Pero dentro de la pintura capturó nueve rebotes -seis defensivos-, repartió cuatro asistencias, perdió un balón y cometió cuatro faltas personales.Por los, junto a Thompson, que anotó 8 de 12 tiros de campo, incluidos 4 de 6 triples, el escolta Andre Iguodala fue decisivo en mantener al equipo con 22 puntos.Mientras que Curry acabó con 21 puntos y siete asistencias, que no fueron suficientes a la hora de evitar la perdida el título por parte de los Warriors que buscaban el tercero consecutivo en los últimos cinco años de haber llegado a las Finales de la NBA.Una vez más el ala-pívotvolvió a ser también el jugador más completo que no falló al aportar un triple-doble de 11 puntos, 19 rebotes -15 defensivos-, 13 asistencias, tres robos y dos tapones.Pero tuvo su punto débil en los ocho balones que, siendo otra de las claves de la derrota de los ahora ya excampeones de la NBA.Después de haber comenzado arrolladores los Raptors con tres triples consecutivos y parciales de 2-11 y 8-17, los Warriors comenzaron a igualar el juego y siempre estuvieron metidos en el partido para irse al descanso con parcial e 57-60.A pesar que lostuvieron un 54 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 53 de triples con 9 de 18 y Lowry de gran figura al conseguir 21 puntos, con 7 de 10 tiros de campo, incluidos 4 de 5 triples, seis asistencias y seis rebotes.Thompson con 18 puntos, incluidos dos triples, eademás de Green, que se encargaba del juego interior con nueve rebotes, ocho asistencias y cuatro puntos fueron los que mantuvieron a los Warriors en el partido.Curry estaba sin tener su mejor inspiración en todas las facetas del juego y las 10 perdidas de balón era el reflejo claro de que no había llegado aldonde se jugó el último partido de su historia desde que se inauguró en 1966, con la inspiración para salvar a los Warriors y darles la oportunidad de ir a un séptimo partido.La lesión de Thompson en el tercer periodo, se agravó el tirón muscular que había sufrido en el segundo partido, tampoco iba a favorecer a los Warriors, que mostraron su clase de campeones, pero al final sin dos de sus estrellas no pudieron con unos Raptors, que aprovecharon al máximo su ausencias, tanto que les valió su primer título de liga.