Sin excusas a por la remontada

Mario Fernández, Joao Costa, Fran, Sergio Ayala, Pedro Orfila, Óscar Ramírez, Moisés García, Josua Mejías, Luis Mata, Mauro, Miguel Ángel Cordero, Vitolo, Rui Moreira, Jesús Carrillo, Cristo Marín, Julio Gracia, Fito Miranda, Santi Jara, Igor Paim, Moyita, Elady, Rubén Cruz e Isaac Aketxe. Todos esos jugadores, pese a que dos de ellos están sancionados, estarán mañana en El Toralín en busca de la remontada, donde el FC Cartagena quiere seguir haciendo historia, dando la vuelta a domicilio a una eliminatoria que se ha puesto muy cuesta arriba (1-2) en un campo que ha convertido en un fortín el equipo leonés.

«Darle la vuelta a una eliminatoria como visitantes es un reto que nos ilusiona mucho, muchísimo», decía ayer en rueda de prensa Gustavo Munúa antes de partir en autobús hacia Madrid, donde el equipo hizo noche y hoy se entrenará en Las Rozas antes de seguir hacia Ponferrada. «Podría decir que no tenemos mucho que perder y poner mil excusas, pero no vamos por ese lado. Nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo, pero sin excusas encima de la mesa. Nos hacemos responsables del resultado que hemos obtenido y de lo que vamos a hacer. No le quepa ninguna duda a nadie que vamos a ir a buscar el partido y que tenemos muchas ganas», expresaba el preparador uruguayo, quien hizo hincapié en que «nadie tenga duda de que el equipo sabe lo que tiene que hacer para pasar la eliminatoria».

No quiere oír hablar de bajas el preparador. Sabe que no podrá contar con los defensas Jesús Álvaro y Antonio López, ambos sancionados y que ya no podrán volver a jugar pase lo que pase esta campaña. En la misma situación está el máximo goleador, Elady Zorrilla, castigado con tres partidos por su expulsión en la ida. Asimismo, el central venezolano Josua Mejías tampoco podrá estar en el césped sobre El Toralín. El club confía en que hoy prospere el recurso que ha presentado a Apelación para que deje sin efecto la amarilla que vio, pero las posibilidades de que prospere son escasas. «En el equipo han jugado todos y los números que tiene el Cartagena los han provocado todos los jugadores», recalcó Munúa, evitando justificarse en las ausencias. Después tiró de estadísticas para tratar de justificar la profundidad de su plantel: «Este grupo es el segundo de la historia que ha hecho más goles y en el mismo han jugado todos. Y ha ganado en campos donde nunca había triunfado el Cartagena. Todo eso lo ha conseguido este grupo de futbolistas. También remontó una eliminatoria –ante el Real Madrid Castilla–, algo que nunca se había hecho, y eso también lo ha conseguido este grupo de jugadores».

Después de las críticas vertidas contra el colegiado del encuentro del pasado fin de semana, Munúa dio un volantazo en esta ocasión: «No hablamos nada de los árbitros. Vuelvo a repetirlo. Nosotros respetamos muchísimos a los colegiados, el trabajo que tienen es muy difícil, lo único es que a veces la línea del árbitro no es clara. Es normal equivocarse, y no estamos pensando en el árbitro, sino en lo que podamos hacer nosotros», expresó.

En Ponferrada habrá varios cientos de seguidores blanquinegros y a ello también ha hecho referencia el entrenador. «Notamos la ilusión de los aficionados y algunos nos acompañarán en un viaje largo. Ojalá que le podamos hacer el lindo regalo de la clasificación», manifestó mostrando su deseo.