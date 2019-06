Valverde: "Voy a llegar bastante bien al Campeonato de España"

El murciano Alejandro Valverde está preparado para volver a la competición tras la lesión que le impidió disputar a última hora el Giro de Italia, que se adjudicó el Movistar Team. El campeón del Mundo retomará su calendario en la Ruta de Occitania dentro de una semana y después afrontará el Campeonato de España, que se disputará en Murcia. "Voy a llegar bastante bien, he descansando después de la lesión. Aquí tenemos buenas carreteras para entrenar, pero he estado quince días en Granada para acumular desnivel de subida porque allí es perfecto. Creo que no voy a llegar al cien por cien, pero no estaré mal", aseguró Alejandro Valverde en la presentación de la segunda edición de la Marcha Ciclodeportiva ABUS - Picos de Murcia que se ha presentado en el El Corte Inglés.

"La Ruta de Occitania es una carrera bonita y exigente, pese a ser de cuatro días, y después tendremos el Campeonato de España que será en Murcia en el que disfrutaremos de nuestra tierra. Luego iré al Tour e intentaremos hacerlo lo mejor posible, porque llevamos un equipo para intentar ganar. Mi rol no va a ser el de líder, voy a intentar ayudar tanto a Nairo Quintana como a Mikel Landa y lo importante es que el Tour se quede en el equipo como ha pasado con el Giro", explicó el murciano sobre sus próximas carreras y añadió que "mis compañeros no han podido hacerlo mejor en Italia, al final voy a realizar el calendario que he hecho toda mi carrera con Tour y Vuelta, ha cambiado lo que teníamos previsto para este 2019 aunque va a ser lo de siempre".

Sobre la reciente lesión de Chris Froome, Valverde señaló que "es una auténtica pena" y confía en que se recupere lo antes posible. "Son cosas que nos pueden pasar a cualquiera que practicamos este deporte, porque es nuestro trabajo, pero la verdad es que es duro para un corredor como Froome, que iba a disputar el Tour y tenía la preparación enfocada para todo el año. Es una lesión dura porque al fémur, codo y costillas se ha unido la cadera y le deseo una pronta recuperación. Van a ser momentos difíciles, pero seguro que volverá pronto", aseguró.

Sobre la marcha Ciclodeportiva Abus, el murciano se mostró "muy agradecido" por el reconocimiento y lamentó no poder estar presente al disputarse un día después del Mundial. "Le doy las gracias a Abus por este reconocimiento, al lucir en el maillot el casco de campeón del mundo, y es una marcha ciclodeportiva que al aficionado le gusta mucho. El año pasado fue muy bonita y están trabajando para llegar a las mil inscripciones, seguro que lo consiguen de sobra", explicó.

La prueba consta de 100 kilómetros y tendrá salida en la calle Jerónimo de Roda (junto a El Corte Inglés) y la llegada en el Santuario de la Fuensanta. Se disputará el próximo sábado 28 de septiembre a las 9.00 horas y la inscripción es de 25 euros para federados y 35 no federados, además, contará con bolsa de corredor y maillot exclusivo ABUS con dorsal incluido. El recorrido pasará por el Santuario de la Luz, El Garruchal, San Pedro, subirá el Collado de los Genovivos y bajará a El Garruchal para después subir la Cresta del Gallo.