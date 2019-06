Sito Alonso devuelve la fe al UCAM

"Ponerse límites es malo para crecer", afirma

El UCAM Murcia CB se había visto con el deber de tener que buscar entrenador en verano durante los últimos cinco años, ya fuera por obligación o por elección propia. Sin embargo, la ya anunciada renovación por dos campañas de Sito Alonso rompió esa dinámica. El técnico madrileño aterrizó en el Palacio a finales del pasado enero para cortar la peor racha de resultados del club en el último lustro y terminó consiguiendo la permanencia en la Liga Endesa tras un espectacular sprint en las últimas jornadas. La plantilla universitaria sacó todo su potencial para vencer en plazas históricamente complicadas, como Manresa o Badalona, y con la explosión del equipo fueron bastantes los aficionados que temían que la película acabase con el mismo final que ocurrió con Fotis Katiskaris o Ibon Navarro, quienes se marcharon tras batir varios récords con el UCAM Murcia en dos brillantes temporadas.

Pero con Sito Alonso todo fue diferente prácticamente desde el principio. «Ojalá pase eso, y entonces la decisión será muy sencilla. Pero primero tienen que pasar tantas cosas...», decía el entrenador en una entrevista a este diario el pasado febrero, cuando todavía no había inaugurado el casillero de victorias, al preguntarle por su continuidad si se lograba el objetivo. El 'flechaz0' entre el técnico y el club fue recíproco, y por eso, escasos días después de finalizar la temporada, se conoció la prolongación de su compromiso con la entidad. «Creo que todo el mundo dudaba de que pudiera continuar en este proyecto, y el más convencido de hacerlo era yo», desvelaba ayer durante su presentación en el UCAM Sport Center y añadió que «no he mirado ninguna situación más porque pienso que esta nos puede ilusionar a todos. Es un proyecto que nos tiene que unir a todos y sin estar todos juntos seguramente es más difícil».

Además, el técnico universitario, que entró en el Top25 de entrenadores con más partidos en la ACB esta temporada, incidió en el discurso ambicioso que ha caracterizado al club en los últimos años. «Ponerse límites siempre es malo para crecer, una vez que elaboremos la plantilla y que hagamos las cosas de la pretemporada, no nos tenemos que poner límite a nuestro trabajo. Tenemos que seguir creciendo y aprender de las cosas cuando han ido muy bien y también de este año en el que hemos sufrido un disgusto. Este aprendizaje nos tiene que poner los límites más altos que podamos alcanzar, pero debemos trabajar para conseguirlos y seguir en el mismo crecimiento del UCAM en los últimos años», comentó Sito Alonso. Ahora será el turno para que la maquinaria en los despachos comience a rodar para conformar la plantilla del próximo curso, aunque el entrenador madrileño tiene claro las primeras condiciones. «Lo único que le he pedido a Alejandro -Gómez- en cuanto a características es que quieran jugar en el UCAM, que no vengan porque sea su última opción. Que el UCAM sea su prioridad y que lo tengan como fuente de crecimiento para sus carreras o para demostrar que un equipo de esta entidad tenga un impulso grande el equipo con ellos. Eso es lo más importante respecto a características, lo otro lo habéis visto en estos cuatro meses. Jugadores que físicamente tengan un buen tono, pero sobre todo energía. Porque el físico, si tienes que empujar para que jueguen, tienes un problema», explicó.

El técnico avisó de que habrán cambios en la plantilla, aunque espera mantener un mínimo bloque de jugadores este curso. Uno de los movimientos más deseados para el verano sería la continuidad del base Askia Booker, quien encontró la forma de canalizar todo su talento con la llegada de Sito Alonso al UCAM Murcia hasta convertirse en el segundo máximo anotador de la Liga Endesa en el curso recién finalizado. No obstante, la renovación del norteamericano se podría complicar al despertar el interés de equipos como el Baskonia, según se ha publicado en diferentes medios en las últimas horas. «Askia es un jugador que representa los valores de este club, porque muchas veces hay que ayudar a la gente a que se impulse y yo no lo he hecho solo. Hemos tenido una aprendizaje conjunto desde sus compañeros a los dirigentes, porque lo normal era desprenderte de él. Todos apostamos por su continuidad y hacer cosas diferentes para que pudiese funcionar. Una vez que ha funcionado, creo que es importante que si se pudiera quedar aquí sería importante para el equipo y para el propio jugador. Porque en un entorno como este ha rendido como no lo ha hecho nunca», aseveró Sito Alonso, quien también tuvo palabras de agradecimiento al presidente de la UCAM. «Cuando tienes liderando un proyecto a una persona con la energía que tiene José Luis Mendoza, tienes que intentar formar parte de él para ser un granito de arena importante», concluyó.