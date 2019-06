Guzmán da un paso al lado en la Federación de Peñas del Real Murcia

Pablo Guzmán accedió en mayo de 2018 a la presidencia de la Federación de Peñas del Real Murcia con el objetivo de renovar una asociación paralizada y anclada en el pasado después de quince años de gestión de Miguel Martínez. El abogado murciano se imponía con claridad en las urnas a las candidaturas de Patricio Martínez y de Pepe Almansa. Con un programa extenso, Guzmán y su directiva llegaban a la FEPEMUR con el objetivo de impulsar la asociación, de acercarla a los aficionados, con una sede abierta al murcianismo, y, sobre todo, de poner transparencia en las cuentas.



Sin embargo, solo un año después de alcanzar el poder, Pablo Guzmán y su directiva ha decidido dar un paso al lado. Así lo comunicaron a los representantes de las peñas en la reunión celebrada esta semana y así ha hecho oficial el abogado murciano en un carta colgada en sus redes sociales. "Creemos que toca dar un paso al lado y ceder el testigo a una nueva directiva", indica Guzmán en su texto. La decisión no llega motivada por la falta de respaldo, todo lo contrario. El cansancio acumulado en el último año, en el que primero salieron al rescate del club ante los incumplimientos de Gálvez y luego movilizaron al murcianismo para demostrar que el Real Murcia estaba más vivo que nunca, ha sido la clave.





Termina un año en que lo hemos dado todo, rebelándonos contra quienes querían saquear nuestro club y convertido en guardianes de nuestro destino, demostrando que cuando estamos unidos no existen los imposibles.



, explica en la carta, añadiendo que "creemos que sería irresponsable continuar sin poder darlo todo, porque el murcianismo no merece menos, y por eso creemos que es el momento de dar este paso ahora, con el equipo salvado, la campaña de abonos en marcha y en un momento en el que la tranquilidad y la estabilidad han vuelto a Nueva Condomina de la mano de un consejo murcianista que nada tiene que ver con aquellos que incluso cortaban la luz y el agua de la sede", refiriéndose, en esta última frase, a Víctor Gálvez y Toni Hernández.La decisión de la directiva de Pablo Guzmán de abandonar sus cargos dentro de la FEPEMUR abre una nueva etapa en la asociación, que solo un año después de sus últimas elecciones tendrá que convocar de nuevo a sus peñistas a las urnas. No da detalles el abogado murciano de los pasos que se van a dar a continuación, aunque lo normal es que en los próximos días se convoquen elecciones y se abra un periodo para que se presenten aquellos candidatos que quieran ponerse al frente de una asociación que además es uno de los accionistas más fuertes del Real Murcia después de invertir unos 40.000 euros en la última ampliación de capital."No dejamos la Federación a su suerte y seguiremos hasta que nos llegue el relevo, luchando por conseguir el mayor número de abonos posible y seguir haciendo grande el Real Murcia, porque estamos ante la campaña de abonos más importante de nuestra historia y cada abonado es una pieza indispensable para la salvación", continúa en la nota publicada esta misma mañana. "Quienes cojan el testigo se encontrarán con unos estatutos acordes a los nuevos tiempos, una contabilidad al día y un equipo insuperable compuesto por miles de murciansitas que cuando se mueven con una sola alma, algo que ocurre menos veces de las que debiera, son capaces de todo".Pablo Guzmán, que en ningún momento nombra a Víctor Gálvez y a Toni Hernández, en los que confió plenamente el pasado verano, sí se refiere a ellos cuando habla de que "termina el año en que nos prometieron músculo y Champions quienes ni siquiera fueron capaces de comprar balones", y también recuerda la reacción de la Federación de Peñas y de cómo una pulsera a 1 euro lo cambió todo . "Una revolución que fue un auténtico grito de SOS y que llegó a todos los rincones del mundo". "De esa unidad nació la PARMU y llegó una ampliaicón que convirtió en mundial al equipo de la Región".Mientras que no se lleva a cabo el traspaso de poderes, la directiva de la FEPEMUR trabajará para atraer al mayor número posible de peñistas al Real Murcia, animándoles a renovar su carné de abonado o a incorporarse a la familia murcianista en la campaña de captación de socios que ya está abierta