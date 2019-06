Elady no encuentra perdón

El empujón que Elady Zorrilla propinó a un rival después de ser expulsado el pasado domingo ante la Ponferradina, ha provocado que el Juez de Competición, pese al recurso presentado por el FC Cartagena, no haya encontrado perdón. El máximo goleador albinegro recibió ayer la notificación de un castigo de tres encuentros, uno por la tarjeta roja que vio tras una entrada por detrás a un rival, a los que se suman otros dos por «una vez expulsado, estando aún en el terreno de juego, empujar a un jugador contrario, derribándole al suelo», según recogió el acta arbitral del colegiado vasco Jon Ander González Esteban.

Los peores presagios se confirmaron cuando por la tarde llegó el dictamen del Juez de Competición. Por ello, Elady no solo no podrá jugar este sábado en El Toralín contra la Ponferradina (20.30 horas), sino que tampoco podría disputar los dos correspondientes a la final en caso de que el FC Cartagena logre remontar la eliminatoria que ahora mismo tiene con 1-2 en contra.

Pero los problemas para el conjunto cartagenero no acaban ahí, ya que tampoco prosperó el recurso presentado por el club para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que vio Josua Mejías, la tercera que ve el jugador venezolano en el play off por el ascenso. Por ello tendrá que descansar en el próximo encuentro. En cualquier caso, el club ha optado por recurrir ante el Comité de Apelación tanto la sanción a Elady como a Mejías, aunque las posibilidades de que prosperen son escasas.

Pero si ya supone un problema para el entrenador, Gustavo Munúa, no poder contar con Mejías, que estaba ofreciendo un alto rendimiento en el play off, y Elady, máximo realizador del equipo, también se ha sumado la lesión del defensa central Antonio López. El futbolista se tuvo que retirar lesionado en la primera parte del encuentro frente a la Ponferradina. Después de los exámenes médicos a los que fue sometido el jugador de Puerto Lumbreras en el Hospital Virgen de la Caridad, los servicios médicos informaron que sufre una rotura fibrilar de Grado II en el bíceps femoral izquierdo, por lo que su tiempo estimado de baja está entre las cuatro y las seis semanas de baja, es decir, que no podrá volver a jugar esta temporada.

Por otro lado, otro central, Sergio Ayala, tiene problemas musculares, por lo que cobra fuerza la entrada en la convocatoria del canterano Mauro.