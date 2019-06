El Algar Sumernor necesita 80.000 euros para competir en Superliga

El presidente, Juan Sáez, asume que "estamos cerca de renunciar"

El AD Algar Sumernor está a 80.000 euros de competir la próxima temporada en la Superliga Femenina. Ese es la cantidad económica que necesita para aceptar la invitación que le ha realizado la Federación Española de Voleibol para competir en la máxima categoría nacional. Pero en su contra, pese a que no es una cantidad insalvable, juegan varios factores en contra con mucho peso. En primer lugar, la entidad de la diputación cartagenera tiene que dar una respuesta en solo tres días. Ese es el plazo que tiene para decidir si acepta la vacante que ha dejado el Extremadura Arroyo. Si da el paso adelante, ya no tendrá vuelta atrás, es decir, que no podrá seguir compitiendo en Superliga 2, la categoría donde el curso pasado ocupó la segunda posición de su grupo y disputó la fase de ascenso, donde concluyó en la tercera plaza. El segundo gran obstáculo es la incertidumbre política que se vive en estos momentos, sin la Comunidad Autónoma ni el ayuntamiento de Cartagena constituidos. Por ello, Juan Sáez, presidente del club, ha pedido a la Española mayor plazo para poder dar una respuesta. El cartagenero, en las primeras gestiones realizadas contrarreloj, ya ha recabado apoyos de diversas empresas y particulares, pero en ningún caso puede llegar hasta esos 80.000 euros que se precisan y que suponen doblar el presupuesto del curso pasado.

«Sería un hecho histórico, pero tenemos tres días para responder, complicado en tan poco tiempo», decía el club ayer en un comunicado, donde posteriormente reflejaban la cruda realidad, y es que «hay muy pocas posibilidades de poder afrontar una decisión positiva ante tantas dudas económicas y muchas negativas que nos hacen estar más cerca de renunciar a este sueño».

El abono de la inscripción en la Superliga Iberdrola Femenina no se tiene que realizar hasta principios de julio, pero el Algar Surmenor tiene que dar una respuesta rápida. Pero si ahora da el sí, después no podrá dar marcha atrás con el riesgo de perder su plaza en Superliga 2. Por tanto, salvo que en las próximas horas aparezca un mecenas que garantice una parte importante del presupuesto, el modesto club cartagenero tendrá que dejar pasar esta oportunidad que se le presenta.