Los abonados del Lorca no pagarán el domingo y la entrada costará solo cinco euros

El Lorca Deportiva no dejó buenas sensaciones en el partido disputado el pasado domingo en tierras canarias, donde sucumbió (1-0) ante el Unión Viera. Aun así, el resultado invita al optimismo, sobre todo porque el equipo lorquino mostró una versión que dista mucho de la que suele ofrecer en el estadio Artés Carrasco.

La directiva que preside Joaquín Flores está poniendo toda la carne en el asador para que las gradas del recinto estén lo más pobladas posible y el ambiente sea de remontada. El choque de vuelta ha quedado fijado para el domingo a las once de la mañana. No es el horario que quería el club, que hubiera preferido jugar en la tarde del sábado, pero al tratarse de un equipo canario, este debe tener facilidades para el desplazamiento. Los socios del Lorca Deportiva no pagarán mientras que los no socios abonarán tan solo cinco euros.

En el apartado deportivo, el técnico, Sergio Sánchez, está pendiente de la evolución de las lesiones de Antoñito y Andrés, aunque ninguno de los dos suele ser titular.

Algo que puede preocupar es la segunda amonestación que vio el hombre más desiquilibrante del plantel, Oliva. En la fase de ascenso, una acumulación de tres amarillas acarrea sanción. Si es amonestado, no podría jugar el primer partido de una hipotética final. El resto de jugadores están todos a disposición del entrenador lorquino, Sergio Sánchez.