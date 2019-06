Portazo al miedo escénico

El segundo encuentro, clave para el futuro según las estadísticas

ElPozo Murcia regresa esta noche al escenario en el que vivió una pesadilla el pasado sábado. El conjunto murciano afronta el segundo asalto de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala (21.00 horas, Teledeporte) con la intención de hacer borrón y cuenta nueva para intentar sumar su primer punto antes de llevar la manga al Palacio. Y es que la principal tarea de Diego Giustozzi en estos tres días ha sido la de levantar el ánimo de su plantilla tras los cuatro minutos fatídicos en la primera parte, donde recibieron tres goles, que acabaron marcando un partido que finalizó 7-2.

«Sería importante sacar una victoria de Barcelona, tratando de aprender de los errores cometidos así como de varios aciertos de ellos, y de pensar que por tres minutos fatales no tenemos que perder la confianza en lo bueno que hicimos durante el año y también en lo bueno que hicimos durante el partido del otro día, donde tres minutos malos nos desnudaron las pocas limitaciones que tenemos», expresó el entrenador del ElPozo Murcia en la previa del encuentro de esta noche. Los azulgranas, en las últimas tres temporadas, siempre han caído derrotados en el segundo partido frente al Movistar Inter y nunca acabaron levantado el trofeo. Misma situación también sufrió ElPozo, ante el mismo equipo, aunque en la 2014-2015, consiguieron en el segundo duelo vencer a los de Torrejón de Ardoz por 1-5. Por lo tanto, el segundo partido es el vital para los acontecimientos venideros. Si gana el Barça Lassa se distanciarían y viajarían a Murcia para cerrar el play off; si gana ElPozo Murcia, irán a casa con la eliminatoria empatada y tendrán una doble oportunidad ante su público.

Más allá de las estadísticas, Giustozzi ha tratado de que sus jugadores se olvidaran durante estos días de lo ocurrido en el primer partido. «Después del partido era momento para desconectar porque muchos de estos chicos están jugando sus primeras finales. Utilizamos el domingo para hacer una sesión de recuperación y darles libre. Y el lunes, sesión de video para mostrarles los errores que cometimos, y entrenamiento para preparar el partido», explicó el técnico argentino.

No obstante, Andreu Plaza, entrenador del Barcelona Lassa, no se fía de su rival pese al resultado del choque que abrió las finales. «Cada partido es una historia y los jugadores lo saben perfectamente, tanto los del Barça como los de ElPozo. A pesar del buen resultado, nosotros tenemos que corregir muchas cosas porque cometimos algunos errores que tenemos que rectificar. Tenemos que salir muy intensos desde el primer minuto y no debemos regalar ni una sola pelota dividida», advirtió el entrenador azulgrana.