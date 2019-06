Munúa, a recomponer el puzzle

El FC Cartagena tendrá que recomponer sus filas cara al partido del sábado, a las 20.30 horas, en El Toralín. Tras el choque de ida del pasado domingo, el entrenador albinegro, Gustavo Munúa, no solo tendrá que levantar la moral de su equipos tras la derrota por 1-2, también tendrá que reconstruir el once inicial. Y es que, la acumulación de tarjetas que sufrió el equipo, pasa factura. Porque para el choque de vuelta, el técnico uruguayo va a tener que hacer cambios obligados cara a una cita que tiene tintes épicos, otra vez. Porque si los cartageneristas quieren estar en la siguiente ronda están obligados, mínimo, a marcar dos goles y que los bercianos no marquen. En caso de que el Cartagena reciba gol, toca empezar a sumar y la remontada tendría que ser aún más heroica. La dificultad del reto reside, sobre todo, en dos puntos. Por un lado, superar a un equipo que fue mejor en el Cartagonova, y por otro lado, marcar en un feudo donde pocos han podido hacerlo. Desde febrero, la Ponferradina no ha tenido que recoger el balón de su red en su estadio. O lo que es lo mismo, solo han encajado dos goles en toda la segunda vuelta de la competición. Pero la historia se escribe a base de retos que parecían imposibles y que, finalmente, se terminan superando.

En El Toralín no va a estar Antonio López. El futbolista de Puerto Lumbreras tenía que retirarse lesionado en el último encuentro. No está teniendo suerte el central. Cuando todo apunta a que puede ser fijo en el centro de la zaga, la fortuna le da la espalda y no termina de tener la continuidad que necesita un futbolista. Es la tercera lesión que sufre con la elástica albinegra esta temporada, y todo apunta a falta de pruebas médicas, que no podrá participar más en este play off. Grata sorpresa sería lo contrario porque eso significaría que el alcance del problema muscular que parece padecer no sería tanto y que el Cartagena continúa en competición. Por lo que el testigo lo tomará Moisés García, que no fue convocado en la última cita, o Sergio Ayala, el cual, a pesar de ser un fijo durante todo el año, desapareció del once titular tras el encuentro en Valdebebas. Todo dependerá de qué pasa con la cartulina amarilla que vio Josua Mejías.



La tarjeta al central, a recurso

Todavía sigue en el aire la participación del venezolano en la vuelta. El Cartagena recurrirá la tarjeta que le enseñaron a Mejías. Lleva tres y tendrá que cumplir un partido de sanción. En caso de que dicho recurso prospere, habrá tres centrales disponibles. Cualquier otra cosa deja la línea defensiva bastante bien definida no por elección del entrenador, sino por obligación. El club albinegro ya ha hecho oficial que intentará que Mejías esté presente el próximo sábado, pero la Jueza de Competición tiene la última palabra. En las imágenes se puede percibir con claridad que el defensor toca el balón antes que al contrario y a eso es a lo que se agarran desde la entidad de Benipila. Hay esperanzas de que esa tarjeta quede en papel mojado.

Mejías había recuperado la titularidad tras una actuación estelar frente al Castilla. Contra la Ponferradina se estaba mostrando tan férreo como de costumbre. En el debe, hay que poner la falta que hace y que propicia el primer gol, perfectamente ejecutada por Ríos y que supuso el empate.

Lo que sí parece más complicado es la presencia de Elady sobre el césped en el próximo partido. El de La Puerta del Segura vio la roja directa. Desde el Cartagena, también presentarán recurso contra esta acción del colegiado ya que consideran que no tuvo la gravedad que refleja el árbitro en el acta. En caso de que el jienense no esté junto a sus compañeros, podría llegar el turno de Fito Miranda, futbolista que ha sorprendido tanto como dudas ha dejado. Empezó la temporada a un nivel difícil de igualar por sus compañeros pero, las molestias musculares y la falta de confianza han hecho que poco a poco vaya desapareciendo. Es uno de los cambios elegidos por Munúa partido sí, partido también. Pero no termina de asentarse como titular en este Cartagena plagado de grandes jugadores. El catalán tiene mucho que decir todavía y su discurso futbolístico podría darlo en Ponferrada.