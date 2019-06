La gran 'mentira' del DNI

Veteranos con espíritu juvenil. La cantera del atletismo regional está en un gran momento. Pero no solo se nutre de jóvenes con afán de superación. También hay veteranos como Antonio Martínez, Estebana Esparza, Milagros Martínez y Ángel Gómez que demuestran a diario que también se puede hacer deporte a avanzada edad. Sus DNI 'mienten' porque su espíritu de superación es de un veinteañeros.

El DNI de Antonio Martínez, Milagros Martínez, Estebana Esparza y Ángel Gómez dice que tienen 85, 70, 64 y 71 años, respectivamente. Pero 'miente' porque el espíritu de estos deportistas es de veinteañeros. Y así es porque pese a la edad que reflejan sus Documentos Nacionales de Identidad, de haber nacido en una España muy diferente a la actual, donde los hombres tenían que salir de casa a trabajar a corta edad para ayudar a sus familias y las mujeres solo podían pensar en ser amas de casa, ellos se han empeñado en desafiar a todas las leyes de la longevidad.

Cuando llamas al móvil de Antonio Martínez, el 'Medias Negras de Beniaján', y escuchas que el tono que emplea es una canción de Shakira, ya te puedes hacer una idea de ese espíritu con el que afronta la vida. Tiene 85 años –el 6 de julio cumplirá 86– y está tan ilusionado como cualquier deportista juvenil en su próximo reto, el Campeonato de España Máster, que se celebrará en Sagunto a final de mes. No ha abandonado las carreras populares –ya ha hecho 14 este año y el pasado llegó a 30–, pero también se ha adentrado en la pista. En la localidad valenciana correrá los 100, 200 y 400 metros lisos. «Soy el campeón de la Región porque soy el único», dice con humor un murciano que con 9 años empezó a trabajar en un almacén de naranjas y limones, que jugó al fútbol en su juventud –«no llegué a mucho porque lo único que tenía era velocidad», comenta– y que con 50 años empezó a practicar el atletismo. Hoy en día es el más veterano de la Región. Dos entrenamientos semanales y una carrera cada fin de semana forman parte de su estilo de vida.

Milagros Martínez Zaragoza es de Murcia pero reside en Águilas. Tiene 70 años y durante su vida laboral fue directora comercial en varios medios de comunicación. Ha participado ya en un Mundial y ha sido subcampeona de España de 1.500 metros y la Milla. «Llevo toda la vida corriendo», dice la última campeona autonómica de 100 y 200 metros lisos, que también competirá en Sagunto. Pero también ha practicado duatlón, una modalidad donde ha sido campeona nacional, y ha corrido maratones. «En mi juventud había muy pocas mujeres en la Región que corrieran. Prácticamente solo estábamos Estebana y yo», comenta la atleta del CA Puertas de Lorca, que ya participó en el Mundial Máster de Málaga.

Aunque estuvo unos años alejada del deporte, regresó tras el fallecimiento de un hijo, un hecho que marca a cualquier madre. «Fue a partir de ese momento cuando me lo tomé en serio. Me animó mucho a hacerlo Rosendo Berengüí, quien entonces era presidente de la Federación, y durante todo este tiempo el deporte no solo me ha ayudado a sentirme bien físicamente, sino también psicológicamente», explica una mujer de la que siempre dudan cuando dice su edad. «Me echan siempre cincuenta y tantos años, pero no es así», afirma orgullosa.

Estebana Esparza Egea es de Fuente Álamo. Aún sigue dando clases de Matemáticas diariamente en el Colegio José Antonio pese a que podría haber optado ya por la jubilación. En la temporada 2014-2015 fue elegida la mejor atleta veterana de la Federación y el pasado año participó en las tres competiciones internacionales Máster que se desarrollaron en nuestro país –Mundial en pista cubierta, Europeo en ruta y Mundial al aire libre–. El pasado fin de semana fue cuarta en el Nacional de 10 kilómetros en ruta de Tudela y en Lorca, hace dos, se proclamó campeona regional en 800, 1.500 y lanzamiento de peso.

En su palmarés contabiliza 464 trofeos –los lleva anotados todos en su diario–, entre ellos las dos primeras ediciones del Triatlón de Fuente Álamo, hace ya 30 años. «Fui la única mujer que participó», recuerda esta profesora que hacía ciclismo «porque mi madre me mandaba a comprar todos los días en la bicicleta. Estuve haciendo duatlones y hace solo cuatro competí en Murcia. Me quedé tercera de mi categoría y acabé la última de todos los participantes, pero no me da vergüenza decirlo porque alguien tiene que ser la última». Todos los días, antes de acudir al colegio, se levanta a las seis y media para entrenar. Ha hecho medias maratones, carreras populares de todo tipo y más de cincuenta Campeonatos de España. Gracias al deporte ha estado en Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Polonia y Eslovenia, entre otros muchos destinos, y el próximo a nivel internacional será el Mundial de Venecia.

Ángel Gómez Sánchez nació en Aranjuez pero lleva toda su vida en Cartagena, donde trabajó en Bazán. En su juventud fue futbolista, de la misma generación que Perico Arango o Melenchón, que llegaron a Primera División, y fue a raíz del fallecimiento de su mujer hace doce años cuando este atleta del Mandarache Cartagena decidió dar un paso más. En sus piernas lleva más de dos mil carreras populares –«todas las semanas hago una e incluso dos o tres», dice– y cuenta con varios éxitos internacionales, como un cuarto puesto en el Europeo en pista y dos medallas en los mundiales de Málaga. Sus últimos títulos los consiguió en los regionales de 100, 200 y 400 metros, donde logró la clasificación para el Nacional de Sagunto. Ahora también tiene en el horizonte los mundiales de Toronto del 2020.