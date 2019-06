La campaña de abonos, el último paso

La maquinaria del Real Murcia para afrontar la próxima campana ya se ha puesto en marcha, aunque todavía faltan algunos engranajes. La mala segunda vuelta del conjunto grana, en la temporada más convulsa de los últimos cinco años tanto en el apartado institucional como en el deportivo, le alejó del play off de ascenso a Segunda División y el verano se adelantó en Nueva Condomina. Sin embargo, el club murciano ya ha dado los primeros pasos para afrontar el siguiente curso y, tras la contratación del entrenador Adrián Hernández junto a la llegada de los primeros fichajes, tan solo falta conocer los detalles de una campaña de abonos que tendrá de nuevo un papel muy importante ante las restricciones económicas.

Todo apunta a que el consejo de administración mantendrá los precios populares de las últimas campañas en Segunda División B, por lo que el balón estará en el tejado de los aficionados para ayudar -una vez más- a su equipo intentando atraer a más seguidores además de los ya fieles. Hace casi un mes que el Real Murcia disputó su último encuentro oficial de la reciente temporada y no se conocen detalles sobre los nuevos carnés, aunque lo cierto es que el club todavía se está moviendo en las fechas de las últimos años. Y es que la campaña de abonados del pasado curso, con Víctor Gálvez como presidente, arrancó el 11 de junio, mientras que la del ejercicio anterior -con Raúl Moro- también se conocieron los detalles antes de iniciar la segunda quincena de este mes. No obstante, en ambos casos se disputó al menos una eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División.

La campaña de abonados será el último paso a dar del verano para dar el pistoletazo de salida definitivo al siguiente curso. Desde la dirección deportiva, con Julio Algar, se ha apostado por la frescura de Adrián Hernández para liderar el banquillo pese a su inexperiencia en la categoría de bronce y se han producido las primeras incorporaciones con los fcihajes de Iván Pérez, Juanra, Alberto Rodríguez y Marcos Legaz, quien subirá del Imperial al primer equipo, o las renovaciones de Juanma Bravo y Fran Bertomeu. Sin embargo, el capítulo de salidas sigue en pausa y se desconoce aún qué ocurrirá con jugadores como Armando, Charlie Dean, Maestre o Hugo Álvarez, ya que el club no contempla otra vía que no sea rebajar las fichas de los futbolistas a pesar de que cuenten con contrato en vigor. Además, también es una incógnita la situación de Dani Aquino, al desconocerse de manera oficial si el AEK Larnaka está dispuesto a pagar la cláusula para quedarse en propiedad con el murciano.

Por otro lado, el Real Murcia Veteranos disputará un amistoso frente al Mallorca Veteranos en Nueva Condomina el próximo sábado 22 de junio a las 19.00 horas. El precio de las entradas es de dos euros y será un partido a benéfico a la Asociación Astrapace.