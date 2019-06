El árbitro refleja en el acta un empujón de Elady

Pero el capítulo Elady podría no terminar solo en un encuentro sancionado. En el acta, Jon Ander González Esteban, colegiado que dirigió el encuentro, reflejaba su patada en los siguientes términos: «Realizar una entrada con el pie en forma de plancha, con uso excesivo de la fuerza, impactando en la pierna de un adversario, cuando el balón no estaba a distancia de ser jugado». Exceptuando que el balón estaba más cercano a lo que parece en este documento, el resto parece evidente y librarse de una sanción es complicado. Pero, además, el árbitro también reflejaba en dicho acta que «una vez expulsado, estando aún en el terreno de juego, ha empujado a un jugador contrario, derribándole al suelo». Sobre este tema se pronunciaba ayer el mánager general del club, Manolo Sánchez Breis, en Onda Regional. «Que le caiga la sanción que le tenga que caer, pero los colegiados, cuando fallan, también deberían tener el castigo que merecen. Elady sabe que se equivoca», aseguraba el mandatario. En este tema, Breis no es tan optimista ya que cree que es complicado que le retiren la cartulina «por la redacción del acta».

En cuanto a Simón Ruiz, delegado de equipo del FC Cartagena, tampoco podrá sentarse en el banquillo el próximo fin de semana. Según escribe González Esteban, «una vez finalizado el encuentro, estando a punto de abandonar el terreno de juego, D. Simón Ruiz Díaz se acerca a mi recriminándome acciones del encuentro, provocando la reacción adversa hacia nosotros de gente que estaba ubicada en la entrada al túnel de vestuarios, tras indicarle en varias ocasiones que se retirara a los vestuarios, haciendo caso omiso a las mismas, continuó con sus protestas. Por lo que finalmente fue expulsado».