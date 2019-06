Gustavo Munúa: «No vamos a regalar nada»

El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Gustavo Munúa, comparecía tras el partido con evidentes síntomas de malestar. No solo por la derrota, sino también por la actuación de Jon Ander González Esteban, colegiado del partido. No había lugar a duda. Para el uruguayo, el árbitro del choque fue el principal motivo por el que los suyos cosechaban la derrota y así quería dejarlo patente en rueda de prensa. «Es difícil asumir cosas que están fuera de nuestro alcance. Nosotros hacemos nuestro trabajo y desde los primeros minutos me di cuenta que, con la manera de pitar, estaba claro que las faltas solo eran de un equipo. Eso te va desquiciando. La Ponferradina es un gran equipo y no necesita de estas cosas para ganar. Durante el año, nos ha tocado muchas veces vivir estas situaciones. La conducción del partido estaba tan marcada que te da impotencia», afirmaba el técnico albinegro.

Pero, esto no iba a quedar aquí. Cuando el de Montevideo era preguntado por si la campaña mediática promovida desde Madrid tras eliminar al Castilla, la respuesta del máximo responsable del vestuario era directa. «Ha surtido efecto. Nosotros ponemos cero excusas. Entendemos de la dificultad de su trabajo, pero decirme de un partido en el que el árbitro se haya equivocado a nuestro favor. No nos hemos quejado porque respetamos su función», proseguía.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el preparador albinegro valoraba el partido como «un encuentro típico de play off». Continuaba Munúa diciendo que «nos enfrentábamos a un gran rival por lo que no queríamos perder la cabeza y teníamos que estar ordenados. Cuando en los primeros minutos te pitan todas las faltas, eso lleva a un dominio de la Ponferradina. Es verdad que hubo alguna jugada algo peligrosa en la primera parte pero es normal dentro de este tipo de encuentros. Estábamos un poco atrás y en el segundo tiempo lo corregimos. Ha sido un partido intenso y táctico. Ellos vinieron a buscar el gol y lo han encontrado. En la segunda parte ellos se han sentido más incómodos. Se veía que en cualquier momento podíamos generar peligro».

Tras el encuentro de ayer había que insuflar ánimos a pesar del resultado adverso. Y de ello se encargaba el uruguayo. «Que nadie tenga la más mínima duda que no vamos a regalar nada». Y culminaba con un «vamos a dar la cara en Ponferrada. Quedan 90 minutos todavía».

El Cartagena, en El Toralín, está obligado a marcar dos goles. Otra vez toca invocar al espíritu de las remontadas y levantar una eliminatoria.