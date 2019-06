El Lorca Deportiva tendrá que volver a remontar

El Lorca Deportiva perdió el partido de ida de la semifinal de la promoción de ascenso ante el Unión Viera (1-0). Al igual que le ocurrió en Sariñena, cosechó la misma derrota, por lo que le tocará remontar en el estadio Artés Carrasco, casi con toda seguridad, el domingo a las once de la mañana.



El Viera marcó un golazo, defendió bien y dispuso de varias ocasiones. El Lorca tuvo más el balón pero se le apagó la luz a partir de la línea de tres cuartos. Tardó en demasía buscar decididamente la portería rival. Aun así, visto lo visto, los lorquinos deben superar la eliminatoria en su campo.



Tiempo desapacible en el Barranco de la Ballena, lugar donde se disputó el partido con amenaza de lluvia aunque esta no apareció.



El Unión Viera, un equipo netamente canterano con casi 800 niños y con un solo jugador no canario en el primer equipo, aprovechó los prolegómenos del encuentro para reivindicar con su equipo femenino el derecho que ha ganado en el campo para jugar en Primera B, pero que en la Federación Española no piensan igual.



El técnico lorquino, Sergio Sánchez, introdujo dos variaciones con respecto a lo esperado. Colocó a Mansour en el centro de la defensa con la intención de ganar centímetros en detrimento de Ángel Robles; y la segunda, en la punta de ataque, Villanueva por Canty. La envergadura de los locales, la estrategia a balón parado y el césped artificial, principales enemigos de los lorquinistas.



El Viera salió metiendo presión, queriendo demostrar quién mandaba en ese campo donde solo había perdido un partido en liga regular. En el minuto tres, un desajuste defensivo lorquino permitió a Herrera disparar cómodo, aunque el cuero salió ligeramente desviado. Tres minutos después, el Viera pudo marcar. El meta Alberto Hortal evitó el gol local tras una vaselina de Choco.



A partir del minuto veinte, el Lorca ajustó mejor atrás y empezó a crecer de medio campo hacia adelante. Las llegadas al área local fueron constantes.



Luismi, desde la derecha, sacó un centro chut que estuvo a punto de sorprender a Guanche, quien realizó una gran intervención. Primera ocasión peligrosa de los lorquinos en el minuto veintiuno. Dos minutos después, Mansour cabeceó bien un centro de Luismi, pero Guanche, bien colocado, atajó.



El Lorca tenía más el balón pero el Viera llegaba con más peligro. Hortal volvió a salvar a su equipo tras un paradón de Julio Báez y tres minutos despues, Xiraxi remató un corner cerca del palo.



Sin goles se llegó al descanso. A los pocos minutos del segundo periodo, Sergio Sánchez realizó un cambio de cromos atacante. Canty por un inédito Villanueva.



Pese a que el equipo lorquino salió mejor y aunque el Viera no llegaba, fueron estos los que se adelantaron en el marcador. En el minuto 62, Xiraxi controló libre de marca en la línea de tres cuartos, sacó un zurdazo lejano que sorprendió a Hortal.



Los cambios introducidos por el entrenador lorquino no daban su fruto. A medida que pasaban los minutos, el Lorca llegaba más, pero sin claridad, mientras que el Viera defendia con mucho orden. No le importaba marcar el segundo, quería guardar el primero. El equipo lorquino no mostró reacción tras el gol encajado.



Los visitantes arriesgaron en el tramo final, presionaron a su rival a la vez que dejaban espacios atrás permitiendo alguna contra peligrosa.