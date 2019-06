El Lorca Deportiva busca en Las Palmas un buen resultado para la vuelta

El Lorca Deportiva juega esta mañana, a las doce hora peninsular, el choque de ida de la semifinal por el ascenso a Segunda División B. Lo hará ante el Unión Viera, de Las Palmas, en el campo de hierba artificial Alfonso Silva, cuya capacidad es para tres mil espectadores.

El cuadro local representa a un barrio humilde de la capital grancanaria, Schaman, fue tercer clasificado en el grupo XII y solo ha perdido un partido en su campo en la liga regular. El jugador a tener en cuenta es Choco, quien ha marcado trece tantos, pero Barrios y Herrera también tienen mucho protagonismo. El técnico es Jero Santana. A priori, el Lorca Deportiva es superior, pero deberá salvar este primer escollo para intentar terminar de solventar la eliminatoria en el estadio Artés Carrasco la semana próxima. El Deportiva, que está desde ayer a mediodía en tierras canarias, ha desplazado a diecisiete jugadores. No están por lesión Antoñito y Andrés.

Sergio Sánchez no quiere que su equipo cometa los mismos errores de la primera eliminatoria en Sariñena. El principal objetivo es no encajar. El posible once puede estar compuesto por Hortal, Luismi, Robles, Galiano, Argachá, Higgins, Sergi, Manu Costa, Oliva, Diego López y Canty.