El Cartagena quiere seguir soñando

Día 1 post-remontada frente al Real Madrid Castilla. El éxtasis vivido en el Cartagonova hace siete días se convierte en confianza, en la esperanza de que este año el destino tiene algo bueno reservado para el Cartagena. Aunque, para llegar a la meta, el ascenso a Segunda División, todavía queda mucho. Y uno de los encargados de mantener a raya esa euforia es Gustavo Munúa, entrenador albinegro, con una frase muy certera. «Todavía no hemos hecho nada y para lograr el objetivo queda muchísimo», decía el entrenador en sala de prensa. Y no le falta razón. Porque levantar la primera eliminatoria fue un paso, pero todavía queda un largo camino por andar. La siguiente piedra en el camino se llama Ponferradina (esta tarde, 19.30 horas en el Cartagonova, ofrecido por Footters) y es un bache difícil de superar.

Los bercianos son, desde el comienzo de la competición, otro de esos equipos que estaban en las quinielas de todos para estar justo donde está, entre los ocho mejores equipos de la categoría de bronce del fútbol español. El cuadro dirigido por Bolo se clasificó como segundo en la tabla y aspira a lo mismo que los albinegros, volver a la categoría en la que han militado seis temporadas. Han sumado 69 puntos en su casillero, seis menos que los cartageneristas, en un grupo en el que se han medido el ya ascendido Fuenlabrada, perdiendo en la primera vuelta y venciendo en la segunda, y en el que se han tenido que batir al último contrincante del Cartagena, el Real Madrid Castilla. Un equipo cuyo principal arma secreta se llama Yuri, es delantero y ha marcado 18 goles. Una cifra que ha alcanzando estando los dos últimos meses sin jugar por culpa de una lesión en el soleo y que podría ser un as en la manga de su entrenador para el encuentro en el Cartagonova. El brasileño no participó en la primera ronda de estos play off donde superaron al Cornellá. La Ponferradina también remontó su eliminatoria. El resultado de 2-1 en tierras catalanas fue contrarrestado por un 2-0 en El Tolarín. Y, cuando Munúa se refería el pasado viernes a que «es un equipo que tiene buena pelota quieta», es porque los tres goles marcados en esos dos partidos fueron a balón parado, dos de córner y el otro tras un lanzamiento de falta y su posterior remate. Isi Palazón, el ex del Real Murcia, es otro de los futbolistas a tener en cuenta, al igual que Pichín, ex del Rayo Majadahonda, segundo máximo anotador del cuadro de Ponferrada con 9 tantos. Y, además, en sus filas también cuentan con Míchel Zabaco, ex del Cartagena y al que la diosa fortuna abandonó a 30 segundos de ascender con los albinegros. Cuajó dos años a un nivel espectacular pero en el momento clave no vio fruto a su trabajo.

La Ponferradina, como el Cartagena, ha encajado poco. Ambos conjuntos han tenido que recoger el balón de su portería en 27 ocasiones a lo largo de la liga regular. Los de Munúa han estado más acertados en ataque con 7 dianas más en el curso de la competición. Dos equipos que ponen el cerrojo atrás y han hecho de la defensa su mejor ataque y de su ofensiva la mejor muralla. La igualdad va a ser la máxima de esta eliminatoria. No se esperan grandes goleadas, ni que en la ida quede todo resuelto. Es más, va a ser una segunda ronda no apta para cardíacos.

Por las filas albinegras, Munúa no va a poder contar con Cristo Martín ni con Jesús Álvaro. Ambos jugadores siguen en la enfermería. En cuanto a Igor Paim, va mejorando de sus molestias pero todo apunta a que tampoco estará, primero porque no está al cien por cien y, después, porque no ha tenido la confianza del entrenador a lo largo de toda la campaña. Por contra, volverá Moisés García tras haber cumplido partido de sanción por la doble amarilla que vio en Valdebebas. Y si seguimos en el capítulo de tarjetas, tanto Josua Mejías como Vitolo deberán andar con ojo ya que están apercibidos de sanción por haber visto dos cartulinas en la primera ronda.

Un interrogante es qué equipo sacará Munúa. Todos podríamos decantarnos por los once futbolistas que dejaron el listón muy alto frente al Real Madrid Castilla hace siete días, pero el uruguayo siempre deja alguna sorpresa por el camino.

El Cartagonova, otra vez, responderá. Las gradas estarán repletas de camisetas negras y blancas que teñirán un estadio que, cuando ruge, lo hace con mucha fuerza. La afición está sedienta de fútbol. Necesitaba una alegría y aquí está la segunda oportunidad para reivindicarse, para indicar que Cartagena quiere fútbol profesional. «Es un punto de inflexión», decía Paco Belmonte, presidente del Cartagena, esta misma semana.

El árbitro del partido será Jon Ander González, del colegio vasco. Nunca ha pitado en la ciudad portuaria. Sí a la Ponferradina. Esta vez, parece que los focos no estarán en los colegiados por ninguna polémica en el pasado.

Todo está listo para que, en unas horas, arranque una eliminatoria que puede significar una semana de angustia o unos días donde lo más creyentes en el ascenso sigan soñando con ver a su equipo un peldaño más cerca de conseguir lo que todo el mundo ansía: estar a un paso de conseguir tocar el cielo.