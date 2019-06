Ana Carrasco vuelve a subir al podio en Jerez

La ceheginera Ana Carrasco ha cerrado su participación este fin de semana en el Campeonato del Mundo de Supersport 300 en Jerez, donde se han disputado dos carreras, con otro podio al concluir tercera en una prueba accidentada, con dos salidas después de un accidente masivo.



La murciana, que ha llegado a liderar la prueba en varias ocasiones, ha repetido el puesto del sábado en un final emocionante, también decidido por milésimas de segundo y donde hasta cinco pilotos han luchado por el triunfo en la misma recta de meta.





Time to celebrate too early? WHAT an END ?? #ESPWorldSBK ???? pic.twitter.com/TndO2nDtSN

?? And the photo finish confirms that @Manugasss_18 is the race winner ahead @marcgarcia41 and @anacarrasco_22 pic.twitter.com/f34BCxpXgQ