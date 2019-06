El Alhama Féminas deberá combatir el 'jet-lag' en Primera B

La Federación Española de Fútbol hizo pública la composición de los dos grupos que conformarán la nueva categoría femenina, la Primera B, que disputará el Alhama Féminas tras su ascenso. Se denominan, grupo Norte y grupo Sur, y ambos los componen dieciséis equipos. Los campeones de ambos ascenderán directamente a la Liga Iberdrola además del mejor segundo, por lo tanto, los tres últimos conjuntos de la máxima categoría, descenderán.

El Alhama Féminas ha quedado encuadrado en el grupo Sur y tendrá que coger el avión hasta en cinco ocasiones, ya que en dicho grupo está un equipo balear, dos tinerfeños y dos de Gran Canaria. La composición de los grupos no ha estado exenta de polémica, puesto que otro equipo canario, el Unión Viera, se ha ganado el derecho de jugar tras ganarlo en el campo, pero la Federación Española no lo ha aceptado y le ha dado la plaza al Pozoalbense. El argumento esgrimido es que los clubes del grupo Sur han firmado un escrito para que no hayan más equipos canarios en el mismo. Así pues, el grupo Norte estará compuesto por: Atlético de Madrid, Madrid CFF, Athletic de Bilbao, Osasuna, Eibar, Alavés, Barcelona, Aem, Parquesol, Atlántida,Racing de Santander, Lugo, Real Oviedo, Zaragoza y Seagull Badalona.

El grupo Sur, en el que estará el Alhama Féminas, estará compuesto por: el Levante B, Valencia B, Villarreal, Alhama Féminas, Collerense de Palma de Mallorca, Fundación Albacete, Cáceres, Santa Teresa de Badajoz, Córdoba, Granada, Málaga, Pozoalbense de Pozo Blanco (Córdoba), Tacuense de San Cristóbal de la Laguna(Tenerife), Granadilla B (Tenerife), Juan Grande de San Bartolomé de Tirajana (Canarias) y Femarguín (Canarias).