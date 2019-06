La Torre Golf se engalana de rosa

Con motivo de la celebración el 4 de junio del Día Internacional de la Mujer Golfista, la Federación de Golf de la Región de Murcia ha querido dar un paso más en favor de ellas organizando un torneo, seguramente el primero de muchos, en el que las protagonistas fueron las mujeres. El campo La Torre Golf, del grupo GNK, se vistió de rosa para acoger a las cerca de 60 participantes que no quisieron perder la oportunidad de reivindicar la posición de la mujer en el mundo golf. El evento tuvo lugar el pasado fin de semana con muchas sorpresas para las participantes y un generoso despliegue de medios fruto del duro trabajo en el que muchos y muchas han participado.

La ganadora scratch fue Laura Fernández Peñalver. La primera categoría la lideraron María Teresa García (35), Ana María Aragón (35) y Pavla Serakova (34); y la segunda, Allica Kulichova (41), Susan Lansdell (39) y Anna Frigieri (36); en tercera categoría, Anne Van Den Borre (47), Paqui Collado (37) y Carmen Verdú (36).

Tras el desayuno de bienvenida y la recepción del welcome pack consistente es una gorra con la leyenda bordada de Women's Golf Murcia y marcador con la misma inscripción, acompañada del logo federativo, y una camiseta, las participantes terminaron muy satisfechas por el buen ambiente de hermandad que había en general, por parte de la impecable organización, la magnífica situación del campo y la generosa colaboración de los patrocinadores. La entrega de trofeos se hizo de manos de dos madrinas de lujo, una veterana jugadora murciana María López-Ferrer Gómez y una jovencísima jugadora pinatarense que cursa estudios en los EEUU gracias al golf, Maite García, quienes compartieron sus experiencias en este deporte, acompañadas del presidente de la FGRM, José Jover. Es una muy buena noticia que la Región de Murcia se una a la celebración de este día que, aunque algunos puedan no entender, a mí me emociona narrar.