Soko se calienta y después rectifica

Lío en las redes sociales. Un comentario a destiempo de Ovie Soko en Instagram desató ayer un reguero de comentarios sobre el futuro del jugador. En el fondo de la cuestión estaba la factura de una avería de su coche.

El UCAM Murcia vivió ayer el primer incendio del verano. Hasta la fecha, después de renovar por dos temporadas al entrenador, Sito Alonso, la calma se había instalado en la entidad antes de afrontar la obligada renovación de la plantilla. Pero Ovie Soko, quien no tiene contrato para la próxima temporada, se encargó ayer de agitar las redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como un desencuentro con el club en las negociaciones por su continuidad, pero que en realidad no era así.

«Le di tres años de mi corazón al club. Muy, muy decepcionado de cómo la gente te trata cuando no te necesita». Ese fue el mensaje que lanzó en las historias de su cuenta de Instagram el ala pívot británico. El mismo generó una rápido revuelo en las redes sociales, tanto que los teléfonos en las oficinas del club empezaron a sonar sin parar entre los dirigentes. La realidad, sin embargo, dista mucho de la interpretación lógica que se le puede dar a un mensaje en esos términos en esta época del año. Soko ya no está en Murcia, pero antes de marcharse dejó su coche, que estaba averiado, en un taller mecánico que le gestionó el propio club, que le trasladó el importe de la factura de la reparación. A raíz de ello fue cuando 'explotó' en las redes sociales, aunque el calentón solo unas horas, ya que a mitad primera hora de la tarde borró el mismo. Según ha podido saber esta Redacción, Soko ha cobrado hasta el momento todas las cantidades pactadas en su contrato. Solo le queda por percibir la última, que no vence hasta, aproximadamente, final de este mes. En cualquier caso, su mensaje también propició diversas informaciones que situaban al jugador en la órbita del Baskonia, como también pasó con otra noticia que situaba ayer tarde a Askia Booker en el punto de mira tanto del club vasco como del Valencia.