La receta hacia el ascenso

Añade que el proyecto ha crecido gracias a la comunión con sus seguidores.

Se agarra Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, a lo vivido hace solo cinco días en el Cartagonova y que él califica como «punto vital», para no perder el tren del ascenso. «Debemos de repetir lo que se vivió el pasado domingo en el Cartagonova. Esa afición, a la que yo no había visto nunca en Cartagena y no he visto en muchos partidos de la LFP. Ese es el mayor valor añadido que nos vamos a llevar de la eliminatoria ante el Castilla, a parte de poder seguir en liza para conseguir el objetivo. Vimos que el futbolista se siente respaldado, que el jugador tenía sangre en los ojos desde el minuto uno, que después de hacer un 2-0 íbamos a hacer tercero. Esa es la receta más fácil para pasar la eliminatoria ante la Ponferradina, con todos los respetos al rival».

Si bien, como el mismo presidente indicó unos minutos más tarde, el fútbol no tiene memoria, sí que apelan desde la entidad al cúmulo de momentos emotivos disfrutados en aquel envite, para apostar por volver a emular ese encuentro y poner en jaque al oponente. «Será mucho más dura que la eliminatoria anterior. Nos espera una eliminatoria de ida fuerte en intensidad y una vuelta brutal a domicilio, pero si conseguimos lo que se vio el domingo en el Cartagonova, estamos mucho más cerca de pasar la eliminatoria».

Añade el dirigente del conjunto albinegro, por tanto, unas palabras que dijo una semana antes. «Hay que venir a competir en la grada, desde el minuto uno al noventa. Estamos volcados para lo que la afición necesita y también para darle al equipo todos los argumentos para pasar la eliminatoria». Por eso, desde el FC Cartagena piden «la misma actitud a los jugadores y la misma actitud a la afición, para estar un poco más cerca de la tercera ronda».

Dice estar todavía sorprendido por la respuesta general de la grada, de ahí que explicara más tarde que «me froté los ojos de lo que había visto en el Cartagonova. No esperaba lo que se vivió. Si ascendemos, que va a ser así, este proyecto definitivamente ha despegado. Pero si no, tenemos una base muy sólida a la que agarrarnos. Esto es como ese futbolista joven que le das minutos y explota. Este proyecto ha explotado definitivamente en Segunda B y ojalá no nos quedemos aquí. No había visto nunca nada igual en otros play off del Cartagena y no lo puedo comparar con nada. El estado de ánimo en el futbolista es brutal, pero en el entorno también. Todos creemos que puede ser posible, de ahí que tengamos que mantener esa tensión competitiva para que el domingo esto sea una olla a presión y eliminar a la Ponferradina».

Críticas por la dureza del juego

Por otro lado, salía al paso de las manifestaciones oídas estos días respecto al supuesto juego duro que efectuó el equipo en el partido ante el Castilla. «Hay que quedarse en que competimos como bestias. Demostramos que fuimos muy superiores. En la ida el Castilla fue superior y así lo reconocimos nosotros. Tengo poco que añadir pero es el peaje que se paga cuando te enfrentas a un club grande como el Real Madrid».

Indicó Belmonte que la conexión con la directiva de la Ponferradina es «muy buena. Nos han dado todas las facilidades al igual que nosotros pondremos aquí en la vuelta. Es un club señor y aquí deben sentirse bien recibidos».



«Ascendamos o no, en mi equipo quiero que todos mis jugadores sean como Vitolo», dice el mandatario

El centrocampista albinegro Vitolo compareció también junto con el presidente para valorar el encuentro, pero se le preguntó a Paco Belmonte por el futuro del jugador en el FC Cartagena.

El jugador tinerfeño ya manifestó hace una semana a LA OPINIÓN, que estaría encantado en seguir en el club en el caso de que el equipo no ascendiera. Belmonte respondía ayer en rueda de prensa añadiendo que «ascendamos o no, en mi equipo quiero 23 'Vitolos' siempre. Llevo 10 años en este lado del fútbol y te encuentras poca gente como él. Fuera del terreno de juego, si este equipo hubiera tenido un Vitolo en nuestro equipo, estaríamos en Segunda División».

Añade que para un club como el Cartagena «es un lujo que esté con nosotros y tenemos que aprovecharnos de eso. De aquí al final de temporada nos va a seguir empujando para ayudarnos a ascender. Luego ya nos sentaremos y vemos lo que arreglamos los dos, que seguro que no habrá problemas. Está muy bien asentado en la ciudad. Es un placer compartir estos momentos con él y haber tenido el acierto de haber firmado a Vitolo como futbolista y como hombre de club».



Vitolo reitera que el equipo aún no ha conseguido nada

El centrocampista Vitolo quiere que la euforia tras pasar la primera ronda no les ciegue del gran objetivo que es el ascenso. Por eso, el jugador del FC Cartagena explicaba en rueda de prensa que lo ocurrido ante el Castilla «fue un inicio de algo. Queremos que tenga continuación este fin de semana, pero todavía no hemos hecho nada».

Recuerda que la Ponferradina poco se parece al anterior contrincante. «Será más complicado, pero hemos aprendido de los errores cometidos en Valdebebas. Lo más importante es que dimos la vuelta a la eliminatoria y el aficionado sabe de la importancia de este próximo encuentro».

Añade que independientemente del oponente «hay que pensar más en lo que podemos hacer nosotros para ganar».



Zabaco: «Hubiera preferido que ascendiéramos los dos»

Michel Zábaco,exjugador del FC Cartagena ahora en las filas de la Ponferradina apunta a un cruce sin favoritismos claros. «Creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, que se va a decidir por pequeños detalles y ojalá nos llevemos nosotros el gato al agua».

«Es un punto importante a nuestro favor que la vuelta sea en casa. Hay que intentar sacar un buen resultado allí», indicó sobre el orden de los partidos.

Los recuerdos son muchos porque precisamente un gol suyo en propia puerta privó al Cartagena de ascender. «Quería que ascendiésemos los dos, pero el destino es caprichoso y ha deparado jugar contra el Cartagena. Le tengo mucho cariño a la gente de allí», añadía el defensa del equipo berciano.